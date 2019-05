EN IMAGES. Cannes 2019 : Alain Delon, Adèle Haenel et Céline Sciamma sur le tapis rouge du Festival

La soirée a été riche sur la Croisette avec la projection des films Une vie cachée de Terrence Malick et Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, ainsi que la remise de la Palme d'or d'honneur à Alain Delon.

Ce 19 mai, Alain Delon est la star de Cannes. Alors que l'acteur a toujours eu des relations tourmentées avec le Festival, c'est l'heure de la réconciliation : il reçoit ce soir une Palme d'or d'honneur, en hommage à sa longue et riche carrière. Une distinction qui a suscité la polémique plus tôt dans la semaine. Une association a publié le 13 mai une pétition dénonçant des propos "homophobes, racistes et misogynes" de l'acteur.

L'équipe du film Portrait de la jeune fille en feu a foulé le tapis rouge, avec notamment la réalisatrice Céline Sciamma accompagnée des actrices Noémie Merlant et Adèle Haenel. Une vie cachée de Terrence Malick a également amené son lot de célébrités.