Alain Delon "toujours beau, toujours impeccable, toujours élégant" : Anouchka Delon publie une photo de son père sur la toile

"Delon restera toujours Delon". Anouchka Delon a donné des nouvelles plutôt rassurantes de son père, Alain Delon, en publiant un cliché du comédien sur les réseaux sociaux.

"Parce que quoi qu'il arrive, comme ils disent, 'the show must go on !'. Delon restera toujours Delon. Toujours beau. Toujours impeccable. Toujours élégant. Comme le bon vin. Éternellement grand", a-t-elle écrit sur Instagram le 13 juillet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anouchka Delon (@anouchkadelon)

Sur le cliché, Alain Delon, 88 ans, est habillé d'un tee-shirt orange et regarde l'objectif avec détermination. "Comme je l'ai trouvé beau. Lui aussi s'est trouvé beau", ajoute la fille de l'acteur qui précise que la publication a fait l'objet de "son accord comme toujours".

La star française, affaiblie par la maladie, a été placée sous curatelle renforcée en avril dernier. Alain Delon doit ainsi obtenir l'accord de son curateur, une personne extérieure à la famille, pour gérer ses revenus, ses biens, et chacune de ses acquisitions. Une décision que sa fille Anouchka avait jugé excessive.