Cannes 2019 : l'affiche du 72e Festival rend hommage à Agnès Varda

Le Festival de Cannes vient de dévoiler l'affiche de sa 72e édition , une célèbre photo de plateau montrant Agnès Varda qui tourne son premier film, "La pointe courte", à Sète en 1954 avec Philippe Noiret et Silvia Monfort.

Après Jean-Luc Godard l'année dernière, Agnès Varda est à l'honneur de l'affiche du Festival de Cannes cette année.

Une affiche comme un manifeste

Sur un fond orange et jaune, une célèbre photo de plateau d'Agnès Varda, celle de son premier film, "La pointe courte", en 1954. "Tel un manifeste, cette photo de plateau recèle déjà tout d’Agnès Varda : la passion, l’audace, l’espièglerie. Les ingrédients d’une recette d’artiste en liberté qu’elle enrichira sans cesse", disent les organisateurs du festival.

L'affiche du Festival de Cannes 2019 dans son intégralité. (© 1994 Agnès Varda et ses enfants)

Hommage à la grande réalisatrice disparue récemment, et à la relation intense qu'elle entretenait avec le Festival de Cannes : treize films présentés en Sélection officielle, une participation et une présidence du jury, et une Palme d'or d'honneur décernée en 2015.

"Aux cinéastes courageux"

En la recevant, Agnès Varda l'a dédiée "à tous les cinéastes inventifs et courageux, ceux qui créent un cinéma original, de fiction ou de documentaire, qui ne sont pas dans la lumière mais qui continuent".

C'est l'esprit de cet hommage. "Avant-gardistes et populaires, intimes et universels, ses films ont ouvert la voie. Alors, tout en haut de cette pyramide : Agnès Varda, l’œil posé sur la plage de Cannes, jeune et éternelle, sera le phare inspirant de la 72e édition !", conclut le festival dans sn communiqué.

Jeudi 18 avril aura lieu l’annonce de la Sélection officielle 2019, par le président Pierre Lescure et le délégué génral Thierry Frémaux.