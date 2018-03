VIDEO. Rose McGowan souhaite un "joyeux putain d'anniversaire" à Harvey Weinstein dans un message glaçant

L'actrice a posté une vidéo sur Twitter dans lequel elle s'adresse à l'ancien producteur, accusé d'abus sexuels par une centaine de femmes.

Elle n'a oublié ni la date, ni le reste. Rose McGowan, l'une des premières femmes à avoir osé témoigner contre Harvey Weinstein, a posté sur Twitter un message à l'occasion de l'anniversaire du célèbre producteur, le 19 mars. "Bon anniversaire, Harvey Weinstein", déclare-t-elle face caméra, les yeux maquillés mais ne pouvant cacher ses larmes.

Et l'actrice américaine de poursuivre : "Je t'avais dit qu'on viendrait. Je t'ai dit il y a 20 ans que si j'apprenais que tu as fait ça à une autre fille ou femme, on viendrait pour toi. Que je viendrais pour toi. Joyeux putain d'anniversaire de la part de nous toutes." Avant de rajouter au bout d'un long silence : "Nous gagnons."

A message to Harvey Weinstein on his birthday #RoseArmy pic.twitter.com/YP61rONbjg — rose mcgowan (@rosemcgowan) 20 mars 2018

Connue pour ses rôles dans la série Charmed ou encore dans le film Boulevard de la mort, de Quentin Tarantino, la comédienne fait partie des nombreuses femmes à avoir pris la parole pour témoigner et dénoncer les agressions sexuelles dont est soupçonné Harvey Weinstein.