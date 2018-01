VIDEO. Audrey Pulvar révèle avoir été agressée sexuellement au début de sa carrière

"Est-ce que vous auriez pu balancer un porc Audrey Pulvar ?" Interrogée sur l'affaire Weinstein et les révélations qui ont suivi sur les réseaux sociaux avec les hashtag #balancetonporc et #metoo, l'ancienne journaliste a révélé sur le plateau des "Grandes Gueules", sur RMC, jeudi 4 janvier, avoir été victime d'une agression sexuelle au début de sa carrière.

"J'ai été victime dans la mesure où ce n'est pas normal, qu'on arrive à s'en défendre ou pas. Moi, ça a été réglé très vite", explique Audrey Pulvar. "Au tout début de ma carrière, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment beaucoup choquée qui était une agression sexuelle dans le sens où quelqu'un m'a touché les seins, m'a 'pelotée' sans mon consentement", poursuit-elle.

"J'étais sidérée"

"Je me suis dit que ça ne m'arriverait plus jamais, j'ai mis en place un certain nombre de défenses. Sur le coup, comme 99% des personnes à qui cela arrive, j'étais sidérée", confie la présidente de la fondation Nicolas Hulot et l'ambassadrice de la plateforme de films en ligne E-cinema.com. "Vous vous dites [...] ce n'est pas ce qui m'arrive. Le temps que vous vous posiez la question, il est déjà trop tard. Il faut réagir tout de suite. Et vous ne savez pas forcément comment réagir", conclut-elle, soulignant que "chaque cas est particulier".