Procès Weinstein : l'affaire qui a fait vaciller Hollywood

Harvey Weinstein va être jugé à partir de lundi 6 janvier à New York pour viols et agressions sexuelles. "Le procès est annoncé comme historique même s'il sera peut être plus limité que prévu. Il est poursuivi pour un viol et une agression sexuelle sur deux femmes. Mais deux femmes seulement. On est loin des 90 femmes qui avaient porté des accusations contre lui, mais ses dossiers ont été réglés par des transactions financières", explique le journaliste de france 2 Loïc de La Mornais, en duplex depuis New York.

Une affaire qui a libéré la parole des femmes

Il y aura eu un avant et un après Weinstein à Hollywood. Avec le scandale de l'affaire, la colline d'Hollywood pensait avoir traversé un séisme. Ce n'était que la première secousse. Dès la fin 2017, le grand déballage commence : de Kevin Spacey à James Franco, de Dustin Hoffman à Ben Affleck, de nombreuses têtes d'affiche sont éclaboussées à des degrés divers, comme l'acteur Steven Seagal. "Seagal est deux fois plus imposant que moi, et il avait deux fois mon âge. J'étais encore vierge", expliquait en 2018 l'actrice Regina Simons.

