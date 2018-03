"Les 4 Vérités" : pour Pompili (LREM), avoir davantage de femmes à l'Assemblée "change la manière de travailler"

La vie de femme politique de Barbara Pompili est "plus facile depuis les dernières législatives, car je suis entourée de beaucoup plus de députées qu'avant. Ça change la manière de travailler. On n'est plus sans arrêt en train d'essayer d'être meilleure ou aussi forte que les hommes pour pouvoir justifier le fait d'être là", explique Barbara Pompili dans "Les 4 Vérités" ce jeudi matin.

"L'affaire Weinstein a beaucoup bousculé les hommes politiques. Il faut faire attention à ce que la pression ne retombe pas, à continuer ce mouvement de libération de la parole des femmes et de la prise de conscience des hommes. Des hommes ne se rendaient même pas compte que ce qu'ils faisaient, ils ne devaient pas le faire", analyse la députée La République en marche.

Passer au concret sur l'égalité salariale

Sur l'égalité salariale, "on a fait beaucoup de lois, mais il faut maintenant s'attaquer à la réalisation concrète. Le fait de pouvoir mettre un logiciel dans les fiches de paie des entreprises pour montrer s'il y a ou pas égalité dans les salaires, ça va faire bouger les choses", estime-t-elle.

Le gouvernement a choisi de faire un grand débat national sur l'enfouissement des déchets nucléaires. "Mettre tout le monde autour de la table est la bonne méthode. La question est de savoir si on enterre profond ou en surface les déchets produits", conclut l'ex-élue des Verts Barbara Pompili, alors que le projet d'enfouissement à Bure (Meuse) est contesté.