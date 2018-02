La Weinstein Company va se déclarer en faillite

C'est ce qu'a annoncé son conseil d'administration, dimanche soir, selon plusieurs médias.

C'est l'une des conséquences du scandale Harvey Weinstein. Le conseil d'administration de The Weinstein Company a annoncé, dimanche 25 février, que le studio de cinéma et de télévision allait se déclarer en faillite, les discussions portant sur sa vente n'ayant pas abouti, ont rapporté plusieurs médias, dont le New York Times (en anglais).

La société avait tenté de passer un accord qui lui aurait permis d'éviter la faillite lorsque l'affaire a éclaté. "The Weinstein Company était engagée dans un processus actif de vente afin de préserver les actifs et les emplois", dit le conseil d'administration dans un communiqué, cité notamment par le San Francisco Chronicle (en anglais) et le Los Angeles Times (en anglais) . "Ces discussions se sont terminées aujourd'hui sans accord signé."

Le conseil n'avait "d'autre choix que de choisir la seule option viable pour maximiser ce qu'il reste de la valeur de la Company : une procédure de faillite en bonne et due forme".