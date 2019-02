"Qu'on laisse la justice faire son travail" : à Berlin, Juliette Binoche s'exprime sur l'affaire Weinstein

L'actrice a estimé que "beaucoup de gens s'étaient exprimés" sur le producteur américain, accusé de harcèlement et d'agressions sexuels par plusieurs femmes. Elle a travaillé avec lui sur plusieurs films et a rappelé qu'elle n'avait "jamais eu de problèmes avec lui".

"J'essaie de me mettre à sa place." Lors d'une conférence de presse dans le cadre de la Berlinale 2019 qu'elle préside, Juliette Binoche s'est exprimée sur le producteur américain Harvey Weinstein à la suite d'une question (à 29min45 dans la vidéo) posée par un journaliste de Variety. "Il en a eu assez, je crois. Beaucoup de gens se sont exprimés. Maintenant la justice doit faire son travail", a-t-elle indiqué.

"Je n'ai jamais eu de problèmes avec lui. (...) En tant que producteur, il a été formidable la plupart du temps", a poursuivi l'actrice française, qui a notamment connu le producteur lors des tournages de Chocolat ou du Patient anglais, pour lequel elle a remporté un oscar. "Je crois qu'il a été un excellent producteur et nous ne devons pas l'oublier, même si cela a été difficile pour certains réalisateurs et acteurs, en particulier les actrices."

J'aimerais que son esprit soit en paix et qu'on laisse la justice faire son travail.Juliette Binocheen conférence de presse

Accusé de harcèlement et d'agressions sexuelles par plus de 80 femmes, dont Angelina Jolie et Ashley Judd, Harvey Weinstein affirme que tous ces rapports sexuels étaient consentis. Dans une interview au journal Le Monde publiée en octobre 2017, Juliette Binoche, a assuré ne s'être "jamais sentie en danger" quand elle travaillait avec le producteur américain.