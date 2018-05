Sept mois après le début de l'affaire, Harvey Weinstein a été inculpé pour un viol et une agression sexuelle

L'ex-producteur star d'Hollywood s'est rendu de lui-même dans un commissariat de Manhattan, à New York, vendredi.

Premier rendez-vous avec la justice pour Harvey Weinstein. Le producteur américain déchu, accusé par des dizaines de femmes d'agressions sexuelles et de viols, s'est présenté à un commissariat de Manhattan, à New York, vendredi 25 mai. Il a ensuite été inculpé pour un viol et une agression sexuelle. Le deuxième cas concerne une femme forcée à lui faire une fellation, ce qui est considéré comme une agression sexuelle (et non un viol) par la loi de l'Etat de New York.

Ancienne figure de Hollywood, l'homme de 66 ans avait été accueilli à son arrivée au poste de police par des dizaines de caméras. Vêtu d'une veste sombre, d'un pull bleu clair et d'une chemise blanche, il n'avait fait aucune décaration.

Laissé libre sous caution ?

Harvey Weinsein devrait désormais être remis en liberté, moyennant une caution d'un million de dollars, le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport, aux termes d'un arrangement entre ses avocats et le procureur, selon le New York Times.