Harvey Weinstein : quelles suites judiciaires ?

Pour les Américains, voir ainsi Harvey Weinstein menotté aurait été impensable il y a sept mois. "Harvey Weinstein est une figure bien connue ici. C'est le roi d'Hollywood, il est invité dans tous les festivals, les soirées de gala, et il fait partie de l'élite artistique et intellectuelle. D'ailleurs, il avait mis en scène son arrivée au commissariat de police ce vendredi 25 mai, à New York, raconte notre journaliste Elisabeth Guédel. Il est arrivé avec des livres sous le bras pour montrer qu'il fait bien partie de cette élite".

Un soulagement pour toutes les victimes de harcèlement et d'agression sexuelle

Rien à voir avec les images de sa sortie du commissariat, où il est apparu tête baissée, les mains dans le dos et les poignets menottés. "C'est un soulagement pour toutes les victimes de harcèlement et d'agression sexuelle. Mais la peur que ça s'arrête la, qu'il n'y ait pas de procès, est aussi présente, constate notre journaliste. Pour les Américains, un procès serait la preuve d'un changement profond des mentalités aux États-Unis, la fin de l'impunité des puissants." Le mouvement est en marche et il touche maintenant un autre géant du cinéma, une icône : l'acteur Morgan Freeman, qui est accusé aujourd'hui par huit femmes de harcèlement sexuel.

