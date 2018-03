GRAND FORMAT. "Beaucoup ont encore peur" : après avoir "balancé leur porc", cinq femmes font le bilan du mouvement

Cette énième cas a conduit cette femme de 30 ans à adapter son comportement, pour se protéger. "Je ne me maquille plus, je ne me fais plus toute jolie. J'ai essayé une fois de remettre un pull un peu féminin, rien de fou, mais ça n'a pas loupé : j’ai eu tout de suite un regard dégueulasse", confie la jeune femme, installée dans le centre de la France.

"J'adore ton fessier dans ce jean", "Si tu me laissais ouvrir ton chemisier", "Tu es sexy, j'aimerais enlever ta robe"... Depuis plusieurs années, Amélie*, fonctionnaire à la Sécurité sociale, est harcelée par l'un de ses collègues. Une fois par semaine, elle a droit à son "'compliment'", par e-mail, toujours "teinté de trucs poussés" dont elle préfère taire les détails. Le dernier "exemple en date" des violences sexuelles qu’elle a subies depuis son plus jeune âge, "comme quasiment toutes les femmes".

Il remarque tout et je sens son regard tout le temps. Il qualifierait sans doute ses commentaires d'anodins, mais moi je ne les supporte plus.

Seul son compagnon est au courant. "C'est un peu l'omerta au bureau, je ne sais pas si mes autres collègues reçoivent des messages", explique-t-elle. Alors, quand le mouvement #balancetonporc est arrivé, Amélie s'est remise à tweeter. Derrière un pseudonyme et loin des oreilles de son entourage, elle a raconté son histoire, en quelques phrases. "Cela ne sert pas à grand-chose parce que je n'ai pas mis mon nom, ni le sien, mais au moins j’ai pu dire ce que j’avais sur le cœur", raconte-t-elle quatre mois plus tard. Elle en a quand même retiré un peu de courage et de confiance en elle.

"En tant que femme, on est tellement soumise à ce harcèlement que soit on l'accepte, soit on est malmenée", explique-t-elle. Petit à petit, elle a changé de comportement vis-à-vis de son agresseur. "Je me suis permise de répondre, ce que je ne faisais pas avant. Maintenant, quand il parle de cul, je fronce les sourcils. Et je n'ai pas répondu au dernier e-mail que j'ai reçu alors qu'avant je lui renvoyais 'merci, c'est gentil'", raconte Amélie. Jusqu'ici, elle redoutait trop la réaction de cet homme, "important dans l'équipe", pour faire quoi que ce soit. "J'avais peur qu'il me le fasse payer", résume-t-elle.

En face, l'agresseur a aussi "senti le vent tourner". Dans l'équipe d'Amélie, #balancetonporc a été un sujet de conversation au déjeuner. "Le collègue en question dévie moins systématiquement sur des sujets de sexe et il me laisse beaucoup plus tranquille (...) Clairement, ça l'a calmé", constate la jeune femme. Mais elle n'est pas certaine que ce changement soit durable. "Je ne pense pas qu'il y ait, au fond, une prise de conscience de sa part (...) Il a dû se dire 'Oula, il faut que je fasse attention, ça dénonce', plutôt que 'C'est abusé ce que je fais'", résume-t-elle. Pour preuve, cette requête lors d'une récente série d'entretiens d'embauche : "Il m'a demandé de l'appeler à chaque fois qu'une nouvelle fille se présentait, pour voir..." Elle n'en a rien fait, il le lui a reproché.