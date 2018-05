États-Unis : Harvey Weinstein au tribunal

Depuis plusieurs mois, Harvey Weinstein savait que ce rendez-vous avec la justice américaine était inéluctable. Ce vendredi 25 mai à New York (États-Unis), l'ancien producteur déchu d'Hollywood s'est rendu de lui-même à la convocation de la police, dans un commissariat du sud de Manhattan. Il en est ressorti 1h30 plus tard, encadré de deux policiers, menottes aux poignets.

Inculpation pou viol et agression sexuelle

Au palais de justice, Harvey Weinstein s'est vu signifier par une magistrate son inculpation pou vio et agression sexuelle sur deux femmes. L'avocat de l'ancien producteur est Benjamin Brafman, celui qui avait défendu en 2011 Dominique Strauss-Kahn. Il a annoncé que son client plaidera non coupable dans ce dossier. Pour le moment, Harvey Weinstein échappe à la prison. Il doit pour cela payer une caution de 10 millions de dollars, porter un bracelet électronique et donner son passeport pour éviter tout départ à l'étranger.

