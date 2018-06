Affaire Weinstein : le producteur de cinéma plaide non coupable

Le producteur américain Harvey Weinstein a décidé de plaider non coupable mardi 5 juin. "D'une voix basse et à peine audible, il a confirmé cette stratégie de défense extrêmement risquée pour lui puisque si dans le courant de la procédure les charges et les preuves s'avéraient suffisantes et bien, ça l'obligerait à modifier sa stratégie de défense et à finalement opter pour plaider coupable", explique en direct de Washington le correspondant de France 2 Jacques Cardoze.

Jusqu'à 25 ans de prison

Une première étape a seulement été franchie sur le chemin du procès qui aura lieu lui dans plusieurs semaines voire dans plusieurs mois. "Il s'agissait hier simplement de la lecture de l'acte d'accusation rappelant qu'il y a trois chefs d'inculpation contre Harvey Weinstein dans le cadre de cette procédure à New York : deux pour viol, un pour agression sexuelle. Le producteur encourt jusqu'à 25 ans de prison sauf si d'ici là il décidait de plaider coupable, mais dans ce cas là, ça passera forcément par un arrangement avec le bureau du procureur", conclut le journaliste.

