Affaire Harvey Weinstein : le producteur américain inculpé pour viol

Harvey Weinstein s'est rendu à la police. Le producteur d'Hollywood est accusé de viol et d'agressions sexuelles par des dizaines de femmes. Il a devancé une arrestation annoncée en se rendant à aux autorités new-yorkaises ce vendredi 25 mai. L'homme ressort menotté, mais sourire aux lèvres. Il vient d'être inculpé pour un viol commis en 2013 et une agression sexuelle datant de 2004. Harvey Weinstein est conduit au tribunal ; le même que Dominique Strauss-Kahn en 2011 et sera défendu par le même avocat, Ben Brafman.

Harvey Weinstein va plaider non coupable

Concentré, le producteur écoute la juge : "L'enquête a démontré que l'accusé a utilisé sa position, son argent et son pouvoir pour leurrer des jeunes femmes et les conduire à des situations où il pouvait les abuser sexuellement". L'homme nie ces accusations. Il affirme que les rapports sexuels étaient tous consentis. Après 30 minutes d'audience, il est remis en liberté après avoir payé en cash une caution d'un million de dollars. Harvey Weinstein ressort libre avec un bracelet électronique et une interdiction de voyager. "M. Weinstein va plaider non-coupable, nous allons demander un non-lieu rapide", explique son avocat. Une bataille judiciaire commence et Harvey Weinstein et sa défense avaient minutieusement préparé la première étape.

