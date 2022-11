Cinéma : "She Said" plonge au cœur de l'affaire Weinstein

Le film "She Said", en salles mercredi 23 novembre, retrace le long travail d'enquête de deux journalistes du New York Times qui ont provoqué la chute du producteur américain Harvey Weinstein.

Le film She Said de Maria Schrader, en salles mercredi 23 novembre, raconte l'histoire de l'enquête qui a fait trembler tout Hollywood (États-Unis). Deux journalistes du New York Times ont fait tomber l'un des plus puissants producteurs de cinéma, Harvey Weinstein. Il a été condamné en 2020 à 23 ans de prison pour viols et agressions sexuelles.

À l'origine du mouvement #MeToo

"Ma fille m'a demandé de quoi parlait le film. Je lui ai dit qu'il s'agissait de deux femmes qui ont écrit un article qui a changé le monde", confie Carrey Mulligan, l'une des actrices. Les journalistes en question, Jodi Kantor et Megan Twohey, ont révélé en 2017 l'ampleur des agressions commises par le producteur, et l'omerta qui règne alors à Hollywood sur ces questions. L'affaire Weinstein sera à l'origine du mouvement #MeToo, créant une onde de choc qui a depuis largement dépassé Hollywood.