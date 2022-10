Cinéma : rencontre avec l’actrice américaine Jamie Lee Curtis

Un brin de français, zéro chichis. Jamie Lee Curtis à nouveau dans la peau de Laurie Strode, face au tueur en série masqué d’Halloween. Ultime confrontation, 44 ans après le premier opus qui l’a érigée en égérie du film d’horreur. Le personnage de Laurie Strode a été "plus qu’une bénédiction. Elle a été la personne la plus importante de ma vie, en dehors de ma famille", déclare l’actrice américaine, qui "déteste" les films d’horreur. "Je m’effraie tellement facilement. Et Je crois que c’est vraiment pour ça que je joue aussi bien dedans", ajoute Jamie Lee Curtis.

"Rester authentique dans un monde de faux-semblants et de charlatans"

Film d’horreur ou comédie, en plus de 40 ans de carrière, elle a tourné des dizaines de films très éclectiques. "Plus je vieillis, moins je veux des rôles qui me ressemblent, plus je veux être un autre personnage. Cette année, j’ai eu l’occasion de tourner dans le film 'Everything everywhere all at once', et dans ce film, je suis une vraie méchante. Et ça a été une merveilleuse expérience", raconte-t-elle. Un père, Tony Curtis, hilarant dans Certains l’aiment chaud, une mère, Janet Lee, déjà aux prises avec un tueur dans Psychose. Jamie Lee Curtis a une belle hérédité, et une enfance hollywoodienne. Elle confie : "J’ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de rester authentique dans un monde de faux-semblants et de charlatans."