Chine : Universal ouvre un parc d'attractions à Pékin

Si le président des États-Unis, Joe Biden, n'a peut-être pas beaucoup de fans en Chine, Shrek ou Marilyn Monroe, en revanche, attirent les foules. Le cinquième parc d'attractions du studio de cinéma Universal vient d'ouvrir ses portes au grand public à Pékin, avec succès. Ce temple de la culture américaine s'étend sur 4 kilomètres carrés, et contient toutes les références et succès mondiaux du studio, de Jurassic Park à la saga Transformers.

Des décors de films d'Hollywood

"Je connaissais le parc des studios Universal, à Los Angeles, j'attendais celui-là avec impatience", se réjouit un Chinois. Le parc propose une plongée dans l'univers d'Hollywood, avec ses décors de films et effets spéciaux plus vrais qu'au cinéma. Sur les sept thématiques du parc, le château de Poudlard et le monde magique d'Harry Potter sont sans aucun doute les plus populaires auprès des visiteurs. Quinze millions de personnes sont déjà attendues cette année.