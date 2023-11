Brésil : une fan de Taylor Swift décède lors d’un concert de l’artiste

Durée de la vidéo : 1 min

Vendredi 17 novembre, Ana Benevides, une fan de Taylor Swift, est décédée lors d’un concert de la chanteuse à Rio, au Brésil. Le pays fait actuellement face à des températures record. En conséquence, les concerts de l’artiste sont désormais suspendus.

Une tournée mise en pause au Brésil pour Taylor Swift. Vendredi 17 novembre, une fan de l’artiste américaine, Ana Benevides, 23 ans, décède d’un arrêt cardio-respiratoire pendant son concert à Rio. Plus tôt dans la soirée, la température ressentie atteignait presque les 60°C. Pourtant, les spectateurs avaient l’interdiction d’apporter leurs bouteilles d’eau. La foule réclame à boire. Face à leur détresse, l’artiste elle-même jette des bouteilles d’eau au public.

Un accès à l’eau

Après la mort d’une fan, la chanteuse se dit "dévastée" et reporte son concert du lendemain. "La sécurité et le bien-être de mes fans, des autres artistes et des techniciens doit toujours être prioritaire", a-t-elle déclaré. Le Brésil fait face à un record de chaleur depuis 10 ans. Le lendemain du drame, les fans ont attendu pendant des heures sous un soleil de plomb, avant d’apprendre qu’il était reporté. Les autorités brésiliennes critiquent l’organisation de ces événements et réclament l’accès à l’eau pour tous les concerts.