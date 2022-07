"Berck Plage 1870-1900", des photos inédites de la cité balnéaire figée dans le temps

Des enfants sur une barque, des femmes en robe longue sur la plage, des constructions sur pilotis... toutes ces photos en noir et blanc du début du siècle appartiennent à un Parisien d'adoption passionné par Berck-sur-Mer. Ces photos anciennes témoignent du visage de la cité balnéaire qui a évolué depuis 150 ans. L'exposition Berck-Plage 1870-1900 livre un témoignage important de l'histoire de Berck.

Le patrimoine architectural de Berck

Pierre Pingoux, architecte de métier aime observer la cité balnéaire qui s'est métamorphosée au fil des années. Depuis le milieu du XIXe siècle et la création de l'hôpital provisoire en 1861, Berck n'a cessé de se construire et de se moderniser. D'un simple village de pêcheur, la ville s'est transformée dès l'année 1842 en une station balnéaire réputée grâce aux effets bénéfiques de son climat sur la santé.

Cette série de clichés retrace les premières constructions sur pilotis en bois dans les dunes de Berck plage. Ces photos illustrent aussi le front de mer de Berck-sur-mer en 1890 de style flamand. Devenue une cité balnéaire, cinq casinos participaient alors à l'économie de la ville. Aujourd'hui, c'est la plus ancienne station balnéaire de la Côte d'Opale.

Les premiers temps de la photographie à Berck

L'exposition dévoile également des photos inédites de la ville depuis les airs. Ces tous premiers clichés ont été pris grâce à un cerf-volant. L'occasion pour Pierre Pingoux d'expliquer les techniques du début du siècle, bien avant les drones : "On accrochait la boîte noire de l'appareil photographique au cerf-volant et puis on avait une petite mèche qu'on allumait et qui déclenchait l'appareil photographique", explique le passionné.

Des clichés en guise de clin d'oeil puisque Berck-sur-Mer est devenue la capitale du cerf-volant. Cette année, la cité balnéaire a accueilli la 35e édition des Rencontres internationales de cerfs-volants.

"Berck Plage 1870-1900" jusqu'au 7 novembre au Musée de Berck 60, rue de l'Impératrice 62600 Berck-sur-Mer.