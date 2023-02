Tintin en Amérique : vers des enchères records pour un fameux dessin

Un dessin de Tintin de 1942, en noir et blanc, est vendu aux enchères, vendredi 10 février.

C’est un dessin qui fera vibrer la salle des ventes, vendredi 10 février au soir. Une œuvre originale d’Hergé, réalisée à l’encre de Chine en 1942 pour la couverture de l’album "Tintin en Amérique". "On a un dessin très impressionnant et d’une extrême efficacité. Tout est dans la ligne, que l’on appelle la ligne claire", indique Vinciane de Traux, directrice de la maison de ventes Artcurial en Belgique.

Le dessin est estimé entre 2,2 et 3,2 millions d’euros

Pour les amateurs présents dans la salle d’exposition, c’est une plongée dans l’enfance. "Je connais Tintin depuis l’âge de sept ans et c’est une couverture qui m’a vraiment marqué", confie un homme. "C’est quand même rare de voir de belles pièces comme cela. On en profite pour les voir. Même si de toute façon au prix de départ, je ne pense pas que je puisse me l’offrir, de loin", précise un second. Le dessin est estimé entre 2,2 et 3,2 millions d’euros. La vente aux enchères s’ouvrira à 19 heures.