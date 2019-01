Tintin a 90 ans : si vous avez 25/30 à ce quiz, vous êtes le capitaine Haddock

Tintin fête ses 90 ans, jeudi 10 janvier. Et si le petit reporter est né à la veille de la Grande dépression, il n'en demeure pas moins un personnage universel dont le succès ne se dément pas. Au total, on estime à 240 millions le nombre d'albums vendus, dont 130 millions en français. Il s'en vend encore 3 millions chaque année (dont un tiers rien qu'en Chine !), selon l'éditeur historique Casterman. Le top 3 des best-sellers : Tintin au Congo, Tintin en Amérique et Le Lotus bleu.

Et vous ? Vous avez forcément déjà ouvert un album. Alors vous allez briller à ce quiz... ou pas.