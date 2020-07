Seine-Saint-Denis : redonner le goût de la lecture aux jeunes

Redonner du plaisir à lire aux plus jeunes. Tel est l’objectif des Parcotruc(k)s. Mis en place notamment par la mairie de Montreuil (Seine-Saint-Denis), ce projet a pour but de se rendre dans plusieurs villes pour faire découvrir des ouvrages, des bandes dessinées adressées à une certaine population. Les jeunes peuvent s’asseoir et lire sur place, des conteurs racontent également certaines histoires. Des cahiers de vacances qui sortent de l’ordinaire y sont offerts.

La bande dessinée, une bonne porte d’entrée vers la lecture

Pour parvenir à intéresser des jeunes, le fait de proposer des bandes dessinées est une manière de progressivement faire naître cet attrait pour la lecture. "Il faut une entrée réussie. Et pour ça, il faut pourquoi pas des images colorées, des histoires amusantes, ce qui ne les empêche pas d’être profondes, pour intéresser les enfants et les amener à la lecture", souligne le dessinateur Emmanuel Guibert.

