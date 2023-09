Richard Bridgland s'est occupé de tous les décors de la série évènement de Netflix. Il est le chef décorateur du tournage et il raconte en exclusivité à franceinfo les coulisses de l'adaptation du manga le plus vendu au monde.

L'adaptation en live-action, avec de vrais acteurs, de One Piece sur Netflix est un véritable succès depuis sa sortie le 31 août dernier. Le manga au plus de 500 millions d'exemplaires vendus, se classait, deux semaines après sa sortie, dans le top 10 des séries les plus visionnées dans près de 100 pays et numéro 1 dans 46 d'entre eux.

Le chef décorateur de la série, Richard Bridgland, s'est confié en exclusivité à franceinfo pour revenir sur le tournage de la série. Il raconte notamment, qu'il "ne connaissait pas One Piece avant de travailler sur la série et que ce sont ses enfants qui lui ont fait découvrir l'univers". Il nous apprend que tous les bateaux et les décors de la série ont été construits afin de rendre le rendu le plus réel, "à la fois pour les acteurs et pour les spectateurs".

Plusieurs jours de réflexion

Richard Bridgland revient également sur le long travail afin de rendre réels des éléments de décors imaginés pour un manga... Avec une anecdote : le chef décorateur confie avoir demandé à Eiichiro Oda, le créateur du manga, s'il y avait... de l'électricité dans One Piece. Ce dernier n'a pas su tout de suite lui répondre, avant finalement de lui avouer : "Oui, il y a bien de l'électricité dans le manga", après quelques jours de réflexion sur la question.

Enfin, Richard Bridgland nous apprend que toute la nourriture dans la série est bien réelle, jusqu'au célèbre "fruit du démon fait de guimauve et de pâte d'amandes".