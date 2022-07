“Je suis content, il y a du monde et de voire des gens cosplayés aussi.” Brut a retrouvé le mangaka Tony Valente au Japan Tours Festival. Il revient sur sa carrière et ses inspirations.

“C'est particulier, les conventions. Il fait chaud, ça pue assez vite, mais les gens sont gentils”

“Avant, quand j'étais par ici, je faisais plein de festivals à plus petite échelle ou des rencontres en librairie. C'est vachement important de rencontrer les lecteurs. Maintenant, j'ai très peu l'occasion, parce que j'habite pas en France.”

À 37 ans, Tony Valente est le seul et unique mangaka français à avoir été publié au Japon. Il est actuellement au Japan Tours Festival pour rencontrer ses fans et présenter son œuvre.

Pour dessiner ses personnages, l’auteur de manga utilise ce qu’il appelle la “plume G”, reconnue pour sa souplesse.

“Quand tu appuies un peu plus, ça va s’épaissir… Quand tu vas vite, ça va être vraiment fin et dynamique, et l'outil qui permet cette sensation-là pendant que tu travailles. Et c'est un truc qui ressort à la lecture après.“