Toujours sur son "nuage magique", "Dragon Ball" fête ses 40 ans et séduit toujours autant

"Il y a très longtemps, à quelques milliers de kilomètres de la ville, au fin fond de la montagne… commence notre histoire." C’est ainsi que débute Dragon Ball. Dans un monde fantastique semblable à la Terre et peuplé de créatures plus étranges les unes que les autres, on suit les aventures de Goku, un petit garçon à la force herculéenne et doté d’une queue de singe, qui va croiser un jour la route d’une jeune fille.

Ensemble, ils vont partir - sur Kinto-Un, le fameux nuage magique (et supersonique) - à la recherche des sept "dragon balls", des boules de cristal qui permettent d’invoquer Shenron, le dragon légendaire qui réalise n’importe quel vœu. L'ouvrage, décliné en 42 volumes et imprimé chez Glénat, a été inspiré d’un des classiques de la littérature chinoise du XVIe siècle, le roman fantastique La Pérégrination vers l'Ouest.

Dragon Ball Full Color (© 1984 by Bird Studio / Shueisha Inc. / Glénat)

Un manga d’aventure, joyeux, c’est ce que voulait faire Akira Toriyama, décédé en mars 2024, mais son éditeur voit les choses autrement et l’entraîne dans une dimension un peu plus dramatique. Malgré tout, le mangaka va réussir à intégrer de nombreux gags, parfois grotesques, mais qui marchent à chaque fois. À commencer par le nom des personnages, à l’allure souvent kitch et à l’humour parfois limite, mais cela fait partie du charme de la série.

Dragon Ball, c’est à la fois de la science-fiction, du fantastique et du comique. À cela s’ajoutent de nombreux tournois d’arts martiaux et beaucoup de rebondissements qui tiennent le lecteur en haleine. Si la quête des boules de cristal est toujours présente, au fur et à mesure des chapitres, des héros de plus en plus puissants apparaissent, donnant lieu à des combats incroyables.

Films, jeux vidéos… Dragon Ball est toujours d’actualité

"Dragon Ball Daima" et le jeu vidéo "Dragon Ball Sparking Zero" (© Toei Animation ; © Bandai Namco)

Le manga s'est vendu à plus de 260 millions d'exemplaires dans le monde, selon le site Mangazenkan, et a été adapté à la télévision, au cinéma ou en jeux vidéo. Il a aussi inspiré plusieurs suites dont Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super. Avant sa mort, Akira Toriyama a participé au projet Dragon Ball Daima, une nouvelle suite à Dragon Ball diffusée en France dès le 15 octobre par la chaîne payante Mangas, en version originale sous-titrée, et par Netflix.

Le créateur de Dragon Ball a inspiré de nombreuses générations de mangakas, notamment Eiichiro Oda, l’auteur de One Piece, Masashi Kishimoto, celui de Naruto, ou encore Tite Kubo, le créateur de Bleach. Le personnage de Son Gokû est devenu une figure de la pop culture et de nombreux rappeurs français l’évoquent dans leurs chansons.

Un jeu vidéo ambitieux et très attendu par les fans : Dragon Ball : Sparking ! ZERO est sorti en octobre 2024. Au programme : des déplacements libres en 3D dans de très vastes environnements, des attaques incroyables des Super Saiyans - dont le mythique "Kamé Hamé Ha" - des affrontements dynamiques et pyrotechniques entre les 182 personnages du jeu - un record -, tous issus du manga mais également des nombreux films et séries de la franchise. Dragon Ball Super connaîtra également de nouveaux chapitres qui entameront un nouvel arc narratif. Plus que jamais, l'œuvre d’Akira Toriyama est considérée comme un véritable classique par les amateurs du monde entier et fait partie des titres cultes de l'histoire du manga.