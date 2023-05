Notre sélection mangas de mai : tranches de vie, vampires, les secrets de Princesse Mononoke et la quête d'enfants vers un monde meilleur

La rédaction de franceinfo vous recommande "Le Clan des Poe", "Hirayasumi", "Regarde la forêt", "The Funeral Concerto", "Horizon et "Sur la piste de Princesse Mononoke".

Six albums mangas à vous recommander ce mois-ci, dont un venu de Taïwan et un ouvrage qui vous permet de découvrir les secrets de Princesse Mononoke.

"Le Clan des Poe", de Moto Hagio, chez Akata

Le clan des Poe (© by HAGIO Moto / Shôgakukan / Akata)

Nous sommes quelque part en Angleterre en 1744. Edgar et Marybelle, enfants illégitimes d’un aristocrate, ont été abandonnés au fond des bois avant d'être recueillis par Hannah l’Ancienne, matriarche du mystérieux clan des Poe. Quelques années plus tard, le garçon découvre accidentellement le terrible secret de sa famille d’adoption : tous sont des vampanella, des êtres immortels se nourrissant de sang humain. Pour protéger sa sœur, il doit devenir l’un des leurs… Suivez à travers différentes époques le destin tortueux d’Edgar, vampanella prisonnier d’une existence sans fin.

Le Clan des Poe est un récit de vampire, dont on dit que c'est "du Anne Rice avant Anne Rice". Au Japon, où il a bénéficié de nombreuses éditions, ce manga est l'œuvre de référence du genre vampirique. Elle aborde la mélancolie, la solitude, l'importance des liens humains, le tout mis en scène avec de magnifiques dessins, très détaillés, un peu vintages, envoûtants et poétiques.

Le Clan des Poe n'est pas juste une histoire de vampires. Moto Hagio nous fait voyager à travers les époques et on suit l'évolution de ce clan et de ceux dont il a croisé la route.

Les histoires ne suivent pas un ordre chronologique et cela nous tient en haleine, car on a hâte de savoir ce qu'il va arriver à Edgar et à sa sœur. Au fur et à mesure des chapitres, on découvre le désespoir dans lequel est plongé Edgar, à travers ses mots, ses chants, mais aussi ses peurs. L'adolescent n'est pas dans une quête permanente de sang pour se nourrir, mais cherche avant tout le contact humain, même s'il sait que cela ne durera pas. Va-t-il continuer éternellement à errer ou va-t-il trouver la paix ? On a hâte de lire la suite pour connaître la réponse à ses questions.

"Hirayasumi", de Keigo Shinzo, au Lézard Noir

Hirayasumi (© by SHINZÔ Keigo / Shôgakukan / Lézard Noir)



Une tranche de vie qui fait du bien, touchante et drôle. Hiroto Ikuta, 29 ans, est employé à mi-temps insouciant et célibataire. Il vit son existence paisiblement, sans se soucier du lendemain, dans une petite maison de plain-pied dont il a hérité (Hirayasumi-flathouse Life) d'une vieille dame avec qui il s'était lié d'amitié. Lorsque Natsumi, sa cousine de 18 ans, étudiante en art à Tokyo, vient vivre chez lui, Hiroto va apprendre à côtoyer des individus bien plus tourmentés que lui et qui vont lui rendre la vie difficile.

Comme à son habitude, l'auteur dépeint les êtres humains avec bienveillance, c'est presque une invitation à contempler l'humanité. Ici, on assiste à l'évolution de Hiroto et de sa cousine Natsumi. Lui est toujours de bonne humeur et rien ne semble l'affecter, alors qu'elle a un côté anxieux et a tendance à remettre les choses en question. On rit et on s'émerveille avec eux des petits bonheurs du quotidien. Le graphisme est détaillé, tout en étant simple, mais efficace. Il y a également de très belles planches en couleur.

Un joli titre qui nous rappelle qu’il est important de prendre le temps de vivre et de se réjouir des petites choses.

"Regarde la forêt", de Shizuka Nakano, chez IMHO

Regarde la forêt (© by NAKANO Shizuka / Seirin Kôgeisha / IMHO)

Un soir, deux hommes se rencontrent à la suite d’un accident. Blessé, l'un des deux demande à l’autre de l’aider dans son travail de fleuriste. Après une livraison, ils se perdent dans la forêt. Surpris par un bruit, ils découvrent une petite fille à la tête ronde et pâle comme une perle au bout d’une épingle, coincée dans un arbre. Ils décident de la raccompagner chez elle et en la suivant s'enfoncent petit à petit dans la forêt où ils vont finir par tomber sur une maison peuplée de petites filles. Quels secrets cachent cette maison et ses habitantes ? Parviendront-ils à quitter la forêt ?

Difficile de savoir s'il faut suivre où non ces êtres mi-fées, mi-spectres, qui semblent vivre dans un univers où le temps n'existe pas. Il s'écoule doucement et les deux hommes en finissent presque par oublier d'où ils viennent et ce qu'ils font là. Au fur et à mesure, on découvre un peu de leur histoire.

Dans ce récit vibrant et poétique, Morimite invite le lecteur à s’égarer entre les arbres et les mystères. Les personnages principaux sont attachants et on les suit avec plaisir et curiosité dans leur aventure au milieu de cette forêt très intrigante, dans laquelle on aurait presque envie de s'égarer.

"The Funeral Concerto", de Rimui, chez Nazca

The Funeral concerto (© by RIMUI / Gaega Books / Nazca)

Médaille d’or au Japan International Manga Award, ce one-shot taïwanais s'intéresse au passage à l'âge adulte sur fond de funérailles.

À la recherche de ses rêves, Lin Chu-sheng décide de quitter l'université et le domicile familial. Elle va alors trouver du travail dans une petite entreprise de pompes funèbres. Bien qu’elle côtoie beaucoup la mort, elle doit surtout faire face aux émotions de ceux qui sont encore vivants : un père incapable d'accepter le suicide de son fils, les familles d'un bigame ne se rencontrant qu'après son décès, une mère qui ne veut pas laisser partir un enfant... Elle va aussi devoir apprendre à ne pas trop s'immiscer dans la vie des gens et à gérer ses propres émotions.

Le fait d’être confrontée brutalement à la mort va l’amener à réfléchir à sa propre vie, à ses rêves, et à ses rapports avec ses parents et à la façon dont elle envisage l’avenir.

Une tranche de vie touchante, sincère, qui montre le passage à l’âge adulte, la difficulté de l’émancipation.

"Horizon", Ji-Hoon Jeong et Ji-Hoon Jung, chez Nazca

Horizon (© by JEONG Ji-Hoon - JUNG Ji-Hoon / Nazca)

Un titre un peu à part sur la quête désespérée de deux enfants vers un monde meilleur, qui ne vous laissera pas indifférent.

Dans un monde où règnent la guerre et le chaos, deux enfants, un garçon et une fille, se rencontrent par hasard alors qu'ils tentent de fuir les tueries et les amoncellements de cadavres. Ils décident de marcher ensemble. Leur but ? Simplement aller de l'avant et peut-être trouver un endroit paisible. Main dans la main, seuls contre tous, dans un monde en proie à la folie des adultes, ils vont devoir affronter de nombreuses épreuves au cours de leur voyage.

Un récit très dur, aux dessins parfois épurés, avec des traits bruts, parfois très détaillés, limite délicats et souvent très sombres. Ce style graphique retranscrit parfaitement la situation et l'état d'esprit des enfants. Il y a peu de texte, mais cela ne manque pas, car les images parlent d'elles-mêmes. Tout est dans le ressenti et il est difficile de quitter le livre des yeux tant on est captivé.

"Sur la piste de Princesse Mononoke", de Laura Montero Plata, chez Ynnis

Sur la piste de Princesse Mononoke (© Ynnis)

Découvrez les secrets de Princesse Mononoke, de Hayao Miyazaki, référence majeure dans le cinéma d’animation mondial.

Princesse Mononoke est un conte fantastique sur l’opposition entre l’homme et la nature. Cet ouvrage vous présente les coulisses de la réalisation de ce film culte, ainsi que les multiples références culturelles et artistiques ayant influencé le maître de l’animation.

Dans ce très bel ouvrage, chaque chapitre aborde un angle précis : les membres de l’équipe, la naissance du projet, les influences, les thèmes développés, mais aussi les personnages, la production... Un livre complet dont l'analyse permet de découvrir ou de redécouvrir toutes les subtilités de cet anime sur lequel vous serez presque incollable. À noter, les magnifiques aquarelles au début de chaque chapitre. Un livre indispensable pour les fans de Ghibli !

