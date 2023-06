Notre sélection mangas de juin : harcèlement scolaire, impuissance, gestion du deuil, un récit entre "Mad Max" et "Top Chef", et une aventure fantastique

La rédaction de franceinfo vous recommande "Le château solitaire dans le miroir", "Le son des morts", "Jumbo Max", "Crazy Food Truck" et "Villageois LVL 999".

Parmi ces cinq titres que l'on vous recommande, un huis-clos qui aborde la phobie scolaire et le harcèlement scolaire, mais aussi un one-shot touchant sur la gestion du deuil ; de la baston sur fond de gastronomie ; un manga plein de suspens autour de l'impuissance et une aventure fantastique dans un univers de RPG.

Le château solitaire dans le miroir, Mizuki Tsujimura (scénario) et Taketomi Tomo (dessin), chez Nobi Nobi

Un huis-clos, dans un univers parallèle, qui aborde la phobie scolaire, le harcèlement scolaire et l’ennui à l'école.

Le château solitaire dans le miroir (© by TOMO Taketomi / Shûeisha / Nobi Nobi)

L'entrée au collège n'a pas été une réussite pour Kokoro Anzai. Elle ne s’y sent pas à sa place et n'arrive plus à y retourner. Elle vit donc depuis quelque temps recluse chez elle. Un matin, alors qu’elle s’apprête à passer une nouvelle journée dans sa chambre, de la lumière émane de son miroir. Elle le traverse, après avoir été attirée par quelqu'un et découvre de l’autre côté un mystérieux château où six collégiens ont été "invités" par une "fille-loup". Ce lieu renferme "la chambre des souhaits". Celui qui en trouvera la clé obtiendra le privilège de formuler n’importe quel vœu et de le voir exaucé.

Ce manga, aux dessins doux et détaillés, est une adaptation du roman best-seller multi-récompensé au Japon. En arrivant dans ce monde parallèle, Kokoro pense pouvoir laisser ses craintes derrière elle, mais l'insistance d'un jeune garçon et la réaction d'autres collégiens vont raviver ses peurs. A travers, ces sept collégiens l'auteur aborde, de manière très douce, les traumatismes et les souffrances que peut engendrer l'école. On assiste notamment à la mise en place du harcèlement scolaire vécu par Kokoro. Coupés de leur quotidien, ces collégiens vont peu à peu se livrer et l'on va découvrir leurs plaies qui vont s'atténuer dans cet univers rien qu'à eux.

Ce titre nous happe doucement et on est curieux de savoir ce que chacun souhaite vraiment. Fuir la réalité pour se protéger, est-ce vraiment une solution ?

Le son des morts, de Daruma Matsuura, chez Delcourt/Tonkam

Un one-shot troublant sur la gestion du deuil avec des personnages à la psychologie complexe.

Le son des morts (© by MATSUURA Daruma / Kôdansha / Delcourt/Tonkam)

Depuis qu'il a perdu sa femme, emportée avec leur maison par une crue, Yato Tsurumi, professeur d'art, passe ses journées à broyer du noir. Ce tragique évènement lui a aussi fait perdre son aptitude à voir les lieux disparus. Un jour, il se retrouve en charge de Ima Hayabuchi, une élève submergée par sa capacité à entendre le "son des morts" depuis qu'elle a perdu son père dans un tremblement de terre. Cette capacité va la rapprocher de son professeur qui est persuadé que sa femme n'est pas morte. Enfermés dans leur tristesse, ils ont tous les deux une histoire dramatique à raconter et du chemin à parcourir pour faire leur deuil.

On est happé du début jusqu'à la fin par ce récit touchant sur le deuil et la manière dont vont le traverser les personnages. L’autrice aborde de manière un fantastique les difficultés de perdre un être cher par le biais des images d’un lieu disparu ou les sons d’un événement oublié. Les dessins sont fins et insistent beaucoup sur le visage des personnages, parfois troublants, et auxquels on s'attache assez vite.

Daruma Matsuura, auteur de Kasane la voleuse de visage, La danse du soleil et de la lune, a obtenu le Prix du public au festival international du film fantastique de Neuchâtel pour Le son des morts.

Jumbo Max, de seul Tsutomu Takahashi, chez Pika

Un manga plein de suspens qui aborde des sujets sociétaux forts, comme la virilité et les performances sexuelles.

Jumbo Max (© by TAKAHASHI Tsutomu / Shôgakukan / Pika)

Tateo Sone est un banal pharmacien qui a une vie heureuse avec sa belle-fille et sa femme. Mais lorsque cette dernière tombe enceinte, il commence à se méfier. En effet, Tateo Sone est impuissant depuis toujours. C'est alors qu'il va faire la connaissance de Sumaoka, un homme pas très net qui lui propose une pilule illégale pour lutter contre son problème. C’est la révélation ! Le pharmacien va tout faire pour réussir à reproduire ce médicament. Sumaoka et Tateo entreprennent alors d’étudier le précieux remède dans un laboratoire. Mais cela n'est pas sans risques.

Beaucoup de questions sont posées dans ce premier tome et peu de réponses sont données. Tateo Sone est-il poussé à agir par une pression sociale liée à la virilité des hommes ? Est-il en train de se faire manipuler ? Qu'en est-il du passé de Sumaoka et des autres personnages ? Les dessins mettent en avant le ressenti plus que les personnages eux-mêmes grâce à des décors réalistes, issus d'un travail d’après photo.

Tsutomu Takahashi, l'auteur notamment de Sidooh et de Bakuon Rettô, nous livre un seinen dont le rythme s'accélère au fur et à mesure. Un récit captivant, tortueux, qui plonge le lecteur dans les recoins sombres de l’Humanité et dans ses vices.

Crazy Food Truck, de Rokurô Ogaki, chez Ki-oon

Baston, gastronomie et humour en plein désert à la frontière entre Mad Max et Top Chef.

Crazy food truck (© Rokurou Ogaki / SHINCHOSHA Publishing Co., Ltd. / Ki-oon)

Paré de son tablier de cuisine, Gordon sillonne le désert au volant de son food truck. Mais, faute de client, il finit souvent par manger ses propres sandwichs... Sur la route d'une oasis, il manque de peu d'écraser le sac de couchage posé en plein milieu du chemin où dort... une adolescente ! Réveillée par l'odeur de nourriture, elle dévore tout ce qu'elle trouve. Sa faim est sans limites ! Le chef est plutôt content d'avoir enfin quelqu'un pour apprécier ses plats. Mais sa joie va être de courte durée. La jeune fille est poursuivie par l'armée, une course-poursuite va s'engager et le food truck va dévoiler ses secrets, tout comme Gordon, qui est lui aussi un hors-la-loi en fuite.

L'histoire se déroule dans un monde post apocalyptique, où le désert est roi, tout comme la guerre. Les deux personnages sont très différents. Gordon est un homme à qui il ne faut pas en conter et qui sous ses airs capables s'avère redoutable. Alisa, beaucoup plus jeune, semble ne jamais être rassasiée et dans son monde. Mais lors des combats c'est une tout autre personne qui se réveille. Elle apparaît alors moins sauvage, plus énergique et turbulente. Au-delà des scènes d'action, il y a de moment drôle notamment lors de la recherche de nouveaux ingrédients.

Les scènes d'action sont très bien rythmées et nous permettent d'en apprendre un peu plus sur les personnages. Les dessins vont très vite vous mettre en appétit. Difficile de résister au bacon grésillant, aux sandwiches, aux ramen et aux hamburgers de calmars frits. On a envie de tout goûter. Les recettes sont données à la fin du tome, mais il sera difficile de les réaliser.

Cette série compte trois tomes.

Villageois LVL 999, de Koneko Hoshitsuki (scénario) et Kenichi Iwamoto (dessin) chez Mana Books

Une aventure fantastique dans un Japon post apocalyptique où se côtoient héros, sages, guerriers et villageois, dont l'un d'eux a évolué de manière incroyable.

Villageois LVL 999 (© by IWAMOTO Kenichi / Kadokawa Shoten / Mana Books)

Héros, sages, guerriers, villageois… Dans ce monde le rôle de chacun est attribué à la naissance. Seuls les représentants des huit classes guerrières et magiques peuvent se risquer à partir à l'aventure pour protéger le pays des monstres et démons en gagnant de l’expérience. Ceux qui naissent "villageois", le plus faible de tous les rôles, sont condamnés à œuvrer au développement des villes sous la protection d'êtres supérieurs. Mais l'un d'entre eux a atteint un niveau absolument inouï : 999 ! Sa rencontre avec une fillette de la race des démons va le pousser à lutter pour un monde meilleur.

Qui est ce villageois ? Comment a-t-il pu en arriver là ? Sous ses aspects serviable et tranquille, ce jeune homme semble en savoir bien plus sur les règles de ce nouveau monde qu’il ne veut bien le dire ! Villageois LVL 999 est une quête épique où les apparences sont parfois trompeuses.

L'univers reprend les codes du RPG et l'on est vite happé par l'histoire et un graphisme efficace. Même si l'imaginaire est présent ce n'est pas la trame principale du récit. On a envie d'en savoir plus sur ce villageois que rien ne semble atteindre. Les autres personnages ne restent pas enfermés dans leur rôle et cela ouvre de nombreuses possibilités pour la suite qu'on a hâte de connaître.

