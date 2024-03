Mangas : notre sélection de mars, un mélange de quête initiatique, de feel good et de thriller

La rédaction de franceinfo vous recommande "Les secrets des Wilson", "Ramen Akaneko", "Higo no kami", "Witchy" et les Cours de Japonais" de Julien Fontanier.

Notre sélection vous propose un thriller teinté de nombreuses énigmes, un récit fantastique et une quête initiatique qui s'intéressent beaucoup à l'âme humaine, mais aussi à de nombreux sujets de sociétés. C'est également le cas de Ramen Akaneko, un manga feel good. Enfin, nous vous recommandons un manuel si vous souhaitez vous lancer dans l'apprentissage du japonais.

Les secrets des Wilson, de MILL2, chez Kotoon

Les secrets des Wilson (© by MILL2 / Manhwakyung / Kotoon)

Ce thriller nous happe sans que l’on ne s’en rende compte et mêle énigmes et mensonges.

Après la mort subite de son grand-père, connu comme l’un des plus riches promoteurs immobiliers, et donc fortuné, Anna se rend dans le manoir qu’il a autrefois possédé. Une fois sur place, en résolvant de nombreuses énigmes, elle va découvrir de nombreux secrets sur sa famille. Pendant ce temps, tout le monde cherche plus ou moins discrètement l’endroit où les richesses sont cachées, mais seule Anna détient la réponse. Peu à peu, elle va se rendre compte que beaucoup de choses ne tournent pas rond. En effet, pourquoi son grand-père aurait-il dû cacher ses richesses ? Parviendra-t-elle à résoudre les mystères qui rôdent autour d’elle ?

Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Dans cette histoire, rien n’est évident. Le graphisme accentue cette impression de confusion, parfois de noirceur et de peur, ce qui rend l’histoire très prenante. Les personnages sont attachants, particulièrement Anna, et on a envie de pouvoir résoudre les mystères le plus vite possible. De nombreux thèmes sont abordés, notamment la mort, l’abandon, ou encore la ségrégation raciale.

Ramen Akaneko, de Angyaman, chez Kurokawa

Ramen Akaneko (© by ANGYAMAN / Shûeisha / Kurokawa)

Présenté comme le nouveau manga feel good qui fait ronronner le Japon, ce titre aborde, l’air de rien, de nombreux sujets de société. Un restaurant de ramens, des patrons chats, une humaine happiness manager...

Tamako se rend dans un restaurant de ramens afin de passer un entretien d’embauche, mais cet établissement a une particularité : il est tenu par des chats ! Lorsqu’elle avoue au patron qu’elle préfère les chiens, il décide de l’embaucher… Elle va rapidement découvrir que sa tâche première est de s’occuper des employés du restaurant.

Sous ses airs drôles et bienveillants, ce manga prend parfois une tournure plus grave et aborde de nombreux sujets. Bien que les personnages soient des chats, ils sont en fait confrontés aux mêmes problématiques que les humains qui travaillent dans la restauration. Ce manga aborde intelligemment des sujets délicats tels que la discrimination à l’embauche, le cyberharcèlement dû à des "clients bad buzz", le manque de personnel, le droit du travail ou encore la difficulté de garder son originalité. Les personnages sont attachants et l’histoire nous donne envie d’en savoir plus sur eux.

Higo no kami – Celui qui tisse les fleurs, de Ichiko Tanno, chez Vega

Higo no Kami - Celui qui tisses les fleurs (© by TANNO Ichiko / Media Factory / Vega – Dupuis)

Un récit fantastique qui s’intéresse aux qualités et aux faiblesses des hommes.

Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a le "royaume des esprits" où résident les dieux et les mauvais esprits. Le "monde actuel" où vivent les humains, et le "faux royaume" qui se trouve dans les profondeurs de la terre... Dans le "royaume des esprits", se dresse un grand et magnifique arbre appelé "L'arbre divin des défunts". En raison d'un incident, Sera, une déesse de la protection dont le devoir est de garder l'arbre divin, doit maintenant descendre dans le monde présent et commencer un voyage pour rassembler toutes les graines de l'arbre divin qui ont été dispersées.

Dans ce Japon médiéval fantasmé, proche du folklore japonais, la déesse observe de nombreux événements à travers desquels elle est confrontée à la tristesse, aux souvenirs et au désir, notamment. Des sentiments que de nombreux humains et dieux ont embrassés. Chaque chapitre correspond à une histoire dans laquelle une graine sera récupérée et un humain exorcisé. Le dessin est assez fin et la mangaka joue beaucoup avec les ombres pour donner une atmosphère plus ou moins dure. C’est le cas notamment lorsque les souillures interviennent. Ce premier tome, sombre et mélancolique, pose l’ambiance et les bases de l’aventure que les personnages ont commencée et qui compte son lot de mystères.

Witchy, de Ariel Slamet Ries, chez Akileos

Witchy (© Ariel Slamet Ries / Akileos)

Une quête initiatique riche, une chasse aux sorcières sur fond de magie et de fantasy, qui aborde de nombreux thèmes.

À Hyalin, le royaume des sorcières, la puissance de notre magie est déterminée par la longueur de nos cheveux. Celles et ceux qui ont le plus de pouvoir sont recrutés par la Garde. La Garde applique la loi et protège nos terres en période de guerre. Mais celles et ceux dont les cheveux sont jugés trop longs sont déclarés ennemis du royaume. Ils sont neutralisés. Brûlés. On appelle ça la Chasse. La Chasse a tué mon père, et je suis la prochaine.

Ce titre, entre le manga et le comics, aborde de nombreux thèmes comme la quête d’identité, la lutte contre l’autorité despotique, le poids de l’héritage familial. Ici, la discrimination n’est pas liée au sexe, aux origines ou aux raisons habituelles, mais à la longueur des cheveux. Un choix qui fait écho au contrôle du corps des femmes dans de nombreuses sociétés. Les personnages sont très intéressants de par leur complexité et s’intègrent parfaitement à ce monde de magie. Le dessin des personnages est un peu particulier, mais colle bien au récit. On note une très belle utilisation des couleurs qui donne un style singulier au dessin et permet de rentrer assez vite dans l’histoire.

Ce webcomic a révélé Ariel Slamet Ries sur la scène internationale. Aux Etats-Unis, la série a été publiée chez Lion Forge et a été récompensée du prix du meilleur webcomic aux Ignatz Awards 2020.

Cours de Japonais, par Julien Fontanier, chez Hachette

Cours de Japonais (© Julien Fontanier / © Hachette)

N’hésitez plus et lancez-vous dans l’apprentissage du japonais.

Julien Fontanier, qui a révolutionné l’apprentissage du japonais sur YouTube, sort son premier livre sur l'apprentissage de la langue nippone, aux éditions Hachette. Sur YouTube, Julien Fontanier a 315 000 élèves. Il a récemment sorti un manuel accompagné de son coffret pour maîtriser l’écriture de la langue japonaise en partant de zéro.

Cette méthode, publiée récemment, propose un manuel de 32 leçons pour maîtriser l'écriture de la langue japonaise, accompagnée des explications détaillées pour ne laisser aucune zone d'ombre, 500 mots de vocabulaire classés par thèmes, 64 exercices et 1 examen complet pour attester de sa progression. À cela s’ajoute une vidéo YouTube par leçon pour travailler aussi l’oral comme si on était en classe ! Et pour booster le tout, Hachette propose également une boîte de 148 cartes pour apprendre les deux alphabets japonais : hiragana et katakana.