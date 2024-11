Mangas : de l'horreur, des complots et du loufoque dans la sélection franceinfo de novembre

Si vous êtes amateurs d’horreur, de thriller, de complots et d’intrigues et d'étrange, cette sélection est faite pour vous. Voici la sélection mangas de novembre 2024 de franceinfo.

Un trio de l'horreur chez Mangetsu

Attention à vos cheveux ! PTSD Radio, de Masaaki Nakayama ne va pas vous laisser de marbre. Il a d’ailleurs perturbé son auteur qui aurait mis un terme à la série parce qu’elle le hantait.

Captez-vous l'étrange fréquence de PTSD Radio ? L'horreur rampe, glisse et se tapit dans le noir. Elle vous tire par les cheveux, elle vous happe comme le vide, elle se transmet comme un virus et s'infiltre par tous les pores de votre vie. Vous pouvez toujours refermer le livre... mais il sera déjà trop tard.

PTSD Radio (© by Masaaki NAKAYAMA / Kôdansha / Mangetsu)

Ici, il n’est pas question d’une seule histoire mais d’une succession d’histoires courtes qui se rejoignent au fur et à mesure des chapitres pour finalement prendre forme, un peu comme un puzzle. L'horreur s'apparente surtout à l'angoisse que l’on ressent en suivant des personnages dans des lieux différents, mais qui ont tous le même but : comprendre les mystères qui les entourent.

Avec Smile !, de Mitei Hattori, plongez dans les ténèbres d’un culte très inquiétant où le sourire est obligatoire. Un thriller psychologique captivant.

Smile ! (© by Mitei HATTORI / Nihon Bungeisha / Mangetsu)

Yûshi Kamome, un journaliste free-lance fauché, peine à retrouver du sens à sa vie depuis le départ de son épouse, Megumi. Mais la visite de deux femmes venues prêcher pour une certaine “Église du Sourire Éternel” va changer le cours de son existence. D'abord réticent à les écouter, un détail finit par l'interpeller : sur la brochure, il aperçoit son ex-femme, pourtant portée disparue...

Yûshi se retrouve alors plongé dans une quête de plus en plus angoissante, où des cadavres sont retrouvés le visage mutilé, entièrement nus…

L’ambiance est glauque, sombre, et des éléments clés de l’intrigue sont révélés subtilement. Attention, le dessin peut parfois mettre mal à l’aise.

Oserez-vous passer le portail du terrifiant cimetière imaginé par Junji Ito, et poser vos mains sur les pierres glacées et craquelées qui peuplent les 11 récits de Tombes de Junji To ?

Tombes (© by Junji ITÔ - Junji ITOH / Asahi Sonorama / Mangetsu)

Une vieille bâtisse abandonnée habitée par un passé sanglant, une étrange femme recluse qui trouble le sommeil de son jeune voisin, un monstre marin tout droit surgi des abysses, un tunnel maudit qui plonge ses visiteurs dans d'hypnotisantes ténèbres, des sculptures qui prennent vie dans une sinistre fonderie, un village sombre et isolé dont les habitants semblent tous exsangues…

Mangetsu nous propose un recueil de plusieurs histoires courtes (Tombes, Un rêve sans fin, Le tunnel, La ville funéraire, La lignée, La femme limace…), toutes plus glauques les unes que les autres. On reconnaît immédiatement le style si particulier de l’auteur. C’est une édition parfaite pour découvrir Junji Ito, si vous ne le connaissez pas.

Cette édition bénéficie d'une préface du Keiichiro Toyama (Silent Hill) et d'une analyse en fin d'ouvrage par Morolian, spécialiste francophone de l'auteur.

Un doublé gagnant chez Glénat

Épouseriez-vous un psychopathe pour avoir la vie sauve ? Contrairement aux apparences, ce manga est tout sauf un shojo classique. Au Japon, Les noces des Lucioles de Oreco Tachibana s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires.

Les noces des lucioles (© by Oreco TACHIBANA / Shôgakukan / Glénat)

En pleine ère Meiji, époque où la femme avait peu de droits, Satoko Kirigaya n’a qu’un seul souhait : se marier pour l'honneur de sa famille, pourtant ses jours sont comptés. Alors qu'un assassin tente de la tuer, elle lui propose de l’épouser ! Cette proposition va-t-elle se retourner contre elle ? Quoi qu’il en soit, notre héroïne semble bien décidée à survivre à l'assassin qu'elle doit épouser.

Un manga rythmé, riche en action, parsemé d’humour. Ici, deux visions du monde et des relations humaines s'opposent. D’un côté, on a celle de Satoko et de l’autre celle de son assassin. Le fossé entre eux est mis en valeur par une très bonne narration. Le récit est porté par le dessin épuré, parfois délicat et parfois beaucoup plus dynamique. Malgré de nombreux moments d’action, l’autrice prend le temps de s’intéresser à la psychologie des personnages.

Dans Promise Cinderella de Oreco Tachibana. Elle a tout perdu, il va lui proposer un jeu. Pari stupide, conflits familiaux, intrigues et romance. Un manga vendu à plus de quatre millions d'exemplaires au Japon. Hayame menait une vie tranquille, jusqu’à ce que son mari la trompe et demande le divorce. Après s’être enfuie du domicile conjugal, elle se retrouve à la rue. C'est là qu’elle va rencontrer Issei, un lycéen aisé et tordu, qui lui propose un marché inattendu… Une rencontre qui va bouleverser sa vie.

Promise Cinderella (© by Oreco TACHIBANA / Shôgakukan / Glénat)

Comme dans Les noces des lucioles, les deux personnages sont totalement opposés. Elle a de belles valeurs, est forte, généreuse, aime aider les autres, alors que lui en est égoïste, cruel et n’a que faire des autres. Mais chacun va être intrigué par l’autre. Issei rencontre pour la première fois quelqu’un qui résiste et ne trahira pas ses valeurs et Hayame se rendre compte que le comportement d'Issei est dû à son histoire. Cette opposition donne lieu à quelques scènes comiques puisqu’ils passent leur temps à se disputer.

Un récit rythmé, aux personnages attachants, le tout sur un fond de lutte des classes et une intrigue qui nous tient en haleine.

Du loufoque et de l'action chez Crunchyroll

Avec Kill Blue Tadatoshi Fujimaki, découvrez la descente aux enfers d’un tueur, quasi quadra désabusé, qui se retrouve inscrit à l’école au milieu d’adolescents de l’âge de sa fille.

Kill Blue (© by Tadatoshi FUJIMAKI / Shûeisha / Crunchyroll)

Jûzô Ôgami, divorcé, un enfant, est un tueur renommé et redouté dans le milieu de la pègre. Mais, un jour, au cours d’une mission, il se fait piquer par une guêpe génétiquement modifiée et se réveille... dans un corps d’adolescent. À la recherche de réponses et d’un antidote, le voilà envoyé en mission sous couverture dans un collège. Pour lui qui n’a jamais été à l’aise avec les jeunes, c’est un peu comme entrer dans la cage aux lions ! Un manga avec de nombreuses scènes d’action, de l’humour et même si le scénario est parfois prévisible, le récit gagne en consistance au fur et à mesure et on se laisse prendre par l’histoire. Un premier volume d’introduction et prometteur pour la suite.