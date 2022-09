Manga "One Piece" : mise en vente en avant-première du tome 102 mardi lors d'une soirée spéciale

À l’occasion des 25 ans du manga One Piece au Japon et de la sortie du tome 102, les éditions Glénat organisent, dans la soirée du mardi 13 septembre, la "Nuit One Piece", a appris franceinfo auprès de l'éditeur. Au programme, de nombreuses animations et la vente en avant-première chez les libraires participants du 102e tome de la série (la liste des librairies participantes) qui sort normalement mercredi 14 septembre.

LA PLUS GRANDE SOIRÉE ONE PIECE DÉBUTE DEMAIN DÈS 19H !



La #NuitOnePiece s'installe dans plus de 300 points de vente en France et en Belgique➡️ https://t.co/9jVkz5CUNj



Venez célébrer la sortie du tome 102 en AVP avec une frise d'un mètre offerte aux premiers acheteurs ‍☠️ pic.twitter.com/7cCRu2SPLa — Glénat Manga ‍☠️ #NuitOnePiece le 13/09 (@Glenat_Manga) September 12, 2022

Dès 19 heures, des centaines de librairies à travers la France vont participer à la "Nuit One Piece". Au programme : de nombreuses animations, dont un photobooth pour se prendre en photo avec ses amis. Il y aura également un grand live de trois heures en partenariat avec la web TV Le Stream auquel participeront des influenceurs, des journalistes, qui sera retransmis sur la chaîne Twitch Glénat Manga.

30 millions d’exemplaires vendus en France

Dès 22 heures, il sera possible d'acheter en avant-première dans les librairies participant à la "Nuit One Piece" le 102e tome de la série, qui sort normalement ce mercredi 14 septembre. Une frise exclusive d’un mètre représentant les 50 personnages préférés des lecteurs du manga sera offerte en cadeau pour chaque achat du tome 102 cette nuit-là. Un appel à dessins à envoyer à Eiichiro Oda a été lancé. Les dessins collectés pendant la nuit seront centralisés aux éditions Glénat et envoyés à l’auteur. Un hashtag dédié #NuitOnePiece a été créé pour partager la soirée sur les réseaux sociaux.

Le premier chapitre de One Piece a été publié le 22 juillet 1997 au Japon, soit il y a plus de 25 ans. Il est arrivé en France en 2000, où il s'est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires. Le manga, toujours en cours de parution, est le plus vendu de l'histoire, avec près de 500 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde.

Dans One Piece on suit Luffy et son équipage les Mugiwara, les chapeaux de paille, qui parcourent les mers pour trouver le trésor de Gold Roger (autrement appelé Gol D. Roger), le One Piece. Le but de Luffy est de devenir le roi des pirates. Avant son exécution, le légendaire Gold Roger lance une chasse au trésor sans précédent et stimule ainsi les pirates du monde entier.