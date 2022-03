"Le manga dans tous ses états" : plongez dans l'histoire et l'univers de la BD japonaise à Guéret

La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret explore le phénomène littéraire du manga avec une exposition "Le manga dans tous ses états", et une série d'événements.

Composée de 25 kakemonos, l'exposition met à l'honneur l'histoire de la culture graphique de la bande dessinée japonaise, depuis les estampes d'Hokusai jusqu'à l'animation japonaise d'aujourd'hui. L'occasion de décoder les grands courants et les genres qui l'animent. Une exposition complétée par les dessins originaux de la série française Manga Blitz.

La série française Blitz

Le Niçois Cédric Biscay s'est déplacé pour l'événement. Il présente les dessins originaux de la collection Blitz qu'il a fait venir du Japon. Pour ses mangas, l'auteur a imaginé des joueurs d'échecs, combattants revêtus d'armures sur des champs de batailles. Et bingo. Son univers fait un carton auprès d'un public très large. En deux ans, six tomes sont sortis, 50 000 exemplaires vendus.

En fait le manga est partout. Le manga fait partie de la culture, et à partir du moment où il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont présents sur ces territoires, ils lisent des mangas Cédric Biscay scénariste

La France, deuxième pays consommateur de mangas au monde

Après le Japon, terre natale du genre, la France arrive deuxième sur le podium pour sa consommation de mangas. Les ventes augmentent régulièrement dans l'Hexagone, 54 % en dix ans depuis la première édition française en 1989.

En plein boom (et le confinement y est pour quelque chose) le marché du manga a plus que doublé en 2021. Leader sur le marché, les éditions Glénat font le même constat : depuis 2020, la part des mangas dans leur chiffre d’affaires est passée de 35 à 40 %. La clé de ce succès ? Chaque tome de manga coûte seulement entre 6 et 7 euros. L'humour, l'aventure, l'émotion, de vrais sujets de société sont abordés par les mangas qui couvrent tous les styles, tous les genres et tous les univers.

La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret accueille l'exposition "Le manga dans tous ses états" du 8 mars au 23 avril 2022.