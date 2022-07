Japan Expo : le mangaka français ZD impose son style avec "Space Punch"

Après deux éditions annulées à cause de la pandémie, la Japan Expo, qui avait accueilli plus de 250 000 visiteurs en 2019, fête son retour pour le plus grand plaisir des amateurs de pop culture japonaise. Parmi les auteurs invités, le mangaka français ZD, auteur de Space Punch.

Un Français qui a su s'imposer dans le manga

L'édition 2022 du salon de Villepinte est un passage obligé pour les auteurs comme ZD. Ce mangaka parisien s'est fait remarquer avec Space Punch, sorti en juin 2021 chez Ankama Editions. Ce manga met en scène deux frères dans un monde où la corruption et la sécurité les opposent. Les thèmes abordés dans ce premier album, qui a très vite trouvé son public, sont très masculins : le rapport de filiation père-fils, la boxe, les furyo (délinquants) et un héros forcé d'encaisser toutes les humiliations.

Un album "punchy" et nerveux, ponctué de courses poursuites en moto, de périples inattendus et de séances d'entraînement de boxe. "Il y a de nombreux thèmes qui parlent au public, entre les histoires de mafieux, les affaires de police, la boxe... mais également le côté science-fiction qui apporte un petit plus", raconte l'auteur ZD.



Reportage O. Badin / B. Moignoux / J. Fagot

Après le succès du premier tome, les aventures des deux frères se sont poursuivies dans le deuxième tome de Space Punch, sorti en décembre 2021. Chacun des deux tomes s'est vendu à près de 8000 exemplaires. La carrière de ZD est en route. Le troisième album est attendu pour la fin de l'année en France, qui est le deuxième pays consommateur de mangas au monde après le Japon.

Une carrière d'ingénieur interrompue

Un album que ce Parisien de 27 ans, Zyad Hamani alias "ZD", a concocté alors qu'il finissait un CDD comme cadre ingénieur dans une grande entreprise de cosmétiques. Encouragé par ses parents, il décide alors de mettre sa carrière en suspens pour se consacrer pleinement à ce premier projet.

Un succès pour le jeune Parisien, bercé par la culture manga depuis ses 8 ans. En 2013, lors de ses études supérieures en génie mécanique, il avait déjà remporté le concours de création de personnage du tome 1 de Radiant, après sa rencontre comme simple visiteur à Japan Expo avec Tony Valente, l'auteur de mangas français reconnu. Avec cette première présence en tant qu'invité de l'édition 2022, la boucle est bouclée pour ZD.