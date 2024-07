Japan Expo 2024 : coup d'envoi à Paris entre fans de manga survoltés, stands de produits dérivés et le premier pop-up store Nintendo

La 23e édition de l'un des événements les plus importants de la pop culture japonaise en Europe, la Japan Expo, a ouvert ses portes jeudi 11 juillet au Parc des expositions de Villepinte. Des dernières sorties mangas aux rencontres entre différents passionnés de cosplay, c'est l'endroit où il faut être pour les fans de culture japonaise, avec plus de 900 exposants présents jusqu'au dimanche 14 juillet.

La Japan Expo a reçu, lors de sa précédente édition, un peu plus de 200 000 visiteurs, selon son co-fondateur, Thomas Sirdey, qui définit cet événement de grande envergure comme étant "une porte d'entrée vers la culture nippone" pour les plus passionnés, comme pour ceux qui sont curieux de la découvrir.

Un océan de fans costumés

Mario en train de discuter avec Princesse Zelda, ou Naruto prenant un selfie avec Boba Fett : iI ne s'agit pas d'un prochain film crossover événement, mais d'une commune image de la Japan Expo avec ses centaines de fans tous venus déguisés en leurs personnages de pop culture préférés.

"Cela fait 18 ans que je viens à cette convention, cette année, je serai déguisée en princesse Jasmine", nous raconte Nadia, cosplayeuse [personne jouant le rôle d'un personnage fictif en imitant son costume, ses cheveux] habituée de cette rencontre annuelle. Dans ses bras, trois grands sacs. Dans l'un d'eux se trouve son costume bleu turquoise brodé de perles, identique à celui que porte la princesse d'Aladin. "Je l'ai fait moi-même", annonce-t-elle fièrement, "j'ai même prévu une immense perruque noire, pour reproduire la chevelure exacte du personnage."

Trois fans de cosplay à la Japan Expo, au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, le 11 juillet 2024. (STEPHANE MOUCHMOUCHE / HANS LUCAS / AFP)

Pendant la convention, on pouvait croiser plus d'une centaine de personnes arborant le chapeau de paille de Luffy, héros du manga One Piece mais aussi une centaine de personnes portant la veste à carreaux noirs et verts de Tanjiro, protagoniste du manga Demon Slayer.

Pour ces fans de cosplay, la Japan Expo représente "une sorte de carnaval" où "chaque année les gens peuvent exprimer leur créativité à travers la confection de costumes de leurs personnages préférés", nous explique Camille, 22 ans, qui, elle, est venue habillée en Sakura, l'un des personnages principaux du manga Naruto.

Le manga, l'incontournable de la Japan Expo

Programme abondant, travées bondées, près de 100 000 m2 d'espaces à visiter… Il peut être difficile de s'y retrouver dans cet événement qui combine à la fois la convention culturelle et une brocante géante. Le gigantesque parc des expositions a été, pour cette occasion, divisé en plusieurs quartiers reliés par des moquettes de différentes couleurs pour indiquer le chemin aux visiteurs. Parmi eux, le Cosplay Village pour tous les fans costumés.

Autre quartier emblématique de la convention, le Quartier des Mangas. Dans cette allée où les foules se bousculent, la bande dessinée japonaise est reine, des stands dédiés aux nouvelles sorties jusqu'à ceux qui proposent des produits dérivés Pokémon, avec des peluches géantes de Pikachu ou Bulbizarre.

Lectrice de mangas à l'édition 2024 de Japan Expo au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, France, le 11 juillet 2024. (STEPHANE MOUCHMOUCHE / HANS LUCAS / AFP)

Un peu plus loin, d'autres créateurs ont pu installer leurs stands, comme Gastronogeek – Thibaud Villanova de son vrai nom – créateur de contenus connu pour recréer des recettes de séries et films sur TikTok ou encore Instagram. "La Japan Expo, c'est aussi l'occasion de rencontrer le public et d'autres créateurs", dit-il.

Parmi les pop-up stores ayant attiré le plus d'attention, c'est celui de Nintendo qui remporte la palme. Les jeunes comme les moins jeunes ont répondu présent pour découvrir les nouveautés de la Switch, mais pas que.

Un premier magasin Nintendo sur le continent

La promesse de Nintendo : permettre aux visiteurs d'acheter des produits, dont certains sont des exclusivités des magasins japonais du géant du jeu vidéo. Forcément, cela crée une file d'attente importante, d'autant que le pop-up store est loin d'être une vaste surface. Pas de quoi pour autant miner le moral des fans, qui attendent parfois près de trente minutes, comme Julie, 19 ans, venant du sud de Paris, habillée en Sasha de Pokémon : "C'est la première fois que je vois ça à Japan Expo, c'est super de découvrir ça."

Pour d'autres fans, c'est aussi un moyen d'accéder à des objets d'ordinaire inaccessibles en France et en Europe plus généralement. Théo, 25 ans, explique que "Nintendo n'a aucun magasin en France, comme en Europe." Les fans qui souhaitent trouver un produit doivent soit "passer par des revendeurs pas officiels, soit attendre un éventuel voyage au Japon."

Le succès de ce pop-up store crée l'espoir au sein des fans qu'à une prochaine édition de la Japan Expo, Nintendo verra plus grand, voire qu'il ouvre d'ici là un véritable magasin en France et en Europe.