Après l'ascension de l'Everest, le youtubeur Inoxtag annonce la sortie de son premier manga

Le premier manga du youtubeur français Inoxtag, qui s'est récemment illustré par son ascension de l'Everest, sera publié le 21 novembre, ont annoncé samedi l'agence Webedia et l'éditeur Michel Lafon dans un communiqué. L'ouvrage s'intitule Instinct et a été co-écrit avec Basile Monnot et Charles Compain, et illustré par Charles Compain.

Le youtubeur âgé de 22 ans a publié le même jour une vidéo sur YouTube, longue de plus d'une heure, dévoilant la sortie de ce livre et racontant ensuite son récent voyage de deux semaines au Japon.

C'est l'histoire d'Aki, qui a le pouvoir de lire les intentions

"Instinct c'est l'histoire d'Aki, 19 ans, qui a le pouvoir de lire les intentions des gens sous forme d'aura", explique Inoxtag dans la vidéo."Le truc, c'est que pour lui c'est surtout une malédiction. Savoir les intentions des gens à chaque moment montre leur vraie nature. Il est donc dégoûté de l'être humain, et reste seul depuis petit. Suite à un accident, on lui dit qu'il est atteint d'une maladie incurable, le noctus, qui le condamne à mourir dans quelques mois. Sauf qu'il fait une rencontre. Pour la première fois de sa vie, il rencontre une personne dont il ne voit pas les intentions. Et elle suggère avoir le remède à sa maladie."

Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, s'est fait connaître sur YouTube, où il publie du contenu sur les jeux vidéo dès 2015. Il fait régulièrement référence à sa passion pour l'univers du manga, arborant notamment un chapeau de paille, référence au personnage de Luffy de la saga One Piece.

Mi-septembre, son documentaire Kaizen, retraçant son ascension de l'Everest, a connu un succès spectaculaire. Projeté lors d'une séance unique au cinéma, il a attiré plus de 300 000 spectateurs en salles, et cumule depuis près de 38 millions de vues sur Youtube.