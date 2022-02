À Marseille, la Japan Expo Sud fait son retour en misant sur l'univers de Twitch

C'est le rendez-vous incontournable des amoureux du Japon. Après deux annulations consécutives depuis 2020, la 12e édition de la Japan Expo Sud, consacrée à la culture pop et japonaise, a pu rouvrir ses portes. De vendredi et jusqu'à dimanche, les organisateurs ont réuni une nouvelle fois au parc des expositions Chanot à Marseille tous les univers appréciés par le public de ce salon : les mangas, les cosplays, les arts-martiaux et bien d'autres encore. Nous y étions.

De nombreux visiteurs ont déambulé dans les stands du festival pour découvrir des goodies et animations en tout genre. (Tristan Alirezai)

L'univers du streaming au centre du jeu

Comme chaque année, la Japan Expo est l'occasion pour les visiteurs de se plonger dans leurs passions et de les partager avec un public d'initiés. Si les mangas et les cosplays ont bien été mis en avant comme toutes les autres éditions de la convention, l'univers du jeu vidéo aussi. Avec notamment des stands dédiés au multigaming, pour des parties entre amis ou pour se mesurer à de nouveaux joueurs.

Un stand multigaming de Futurtech Studio (Tristan Alirezai)

Mais l'univers du gaming, c'est aussi les plateformes de streaming en direct. Très populaires en France, ces applications - comme sur Youtube et Twitch - permettent à n'importe qui de devenir "streamers" et de diffuser en direct différents contenus, notamment dédiés aux jeux vidéo. Les spectateurs peuvent regarder gratuitement et commenter les vidéos en temps réel sur ces plateformes.

Sur Twitch, les audiences ont décollé depuis 2020 et les périodes de confinement liées à la pandémie. Selon l'application Twitchtracker répertoriant les statistiques des plateformes, 145 000 utilisateurs par jour en moyenne ont été comptabilisés sur toute l'année 2021 sur la plateforme en France. Le pic de "viewers" a même dépassé le million (1 030 526) sur l'ensemble des chaînes frannçaises en 2021. La pratique de visionner du streaming s'est démocratisée. Mieux, elle est devenue une habitude.

Une opportunité de retrouver son public

Cette douzième édition a permis ainsi au public de retrouver certains de ses streamers préférés. Parmi eux, on comptait quelques figures montantes de la plateforme. Hiuuugs, journaliste gaming marseillais, comptant plus de 18 000 abonnés sur sa chaîne Twitch, ainsi que Baghera Jones et Horty, streameuses spécialisées dans les jeux vidéo en ligne, comptabilisant respectivement 167 000 et 81 000 abonnés à ce jour.

"Il y a eu un effet d'opportunité et de développer des rencontres, déclare Thomas Sirdey, co-fondateur de la Japan Expo Sud. Les streamers sont un peu les nouveaux véhicules des productions de contenus. Ils ont pris une toute nouvelle dimension depuis le début de la pandémie. Cela valait le coup de les mettre en valeur."

Streamers et public se rencontrent "en vrai"

Cette année, la Japan Expo Sud offre donc aux fans l'occasion de pouvoir discuter avec les streamers de la plateforme Twitch, dans le coin "Sumire", espace dédié aux expositions et aux séances de dédicace. Un moment marquant pour les invités, qui ont eu la joie de rencontrer leur communauté en vrai et non à travers leurs écrans d'ordinateur. "C'est la première fois que nous rencontrons réellement des gens de notre communauté en convention, confessent Horty et Baghera Jones. C'était trop agréable de pouvoir tous les rencontrer. Les gens étaient assez stressés mais c'était très touchant et assez déstabilisant aussi, car c'est comme si on portait un rôle de mamans".

Le coin Sumire, espace dédié aux dédidaces et aux rencontres avec les invités (Tristan Alirezai)

Pour cette première convention "post-Covid", faire de l'univers de Twitch et de ses streameurs l'un des temps forts du week-end apparaissait comme une évidence. "La Japan Expo est le deuxième ou troisième plus grand salon d'Europe de pop-culture. Amener les plateformes de streaming sur le devant de la scène reste une continuité logique", explique le streamer Hiuuugs.

Pour cette édition 2022, la Japan Expo Sud s'est donc adaptée aux nouvelles tendances pour retrouver son public. L'événement, qui avait réuni 40 000 spectateurs en 2019, se poursuit jusqu'à dimanche au Parc Chanot de Marseille.

Japan Expo Sud, au Parc Chanot, Marseille Chanot, 114, Rond-Point du Prado, 13008 Marseille. Jusqu'au dimanche 20 février 2022. De 9h à 18h. Billetterie et programme complet à retrouver sur le site de la convention.