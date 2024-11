40 ans de "Dragon Ball" : "À partir du 1er épisode, j’ai été mordu", confie un fan de 38 ans

Les génériques de Dragon Ball d'Akira Toriyama, Sofian les connaît tous. Il est tombé dans cet univers à 6 ans. "J’ai commencé la licence Dragon Ball devant le Club Dorothée sur TF1. À partir du premier épisode, j’ai été mordu, jusqu’à l’heure actuelle", confie celui qui est connu désormais comme le youtubeur Sofian Le Geek. Aujourd'hui, le youtubeur a 38 ans et presque 200 000 abonnés à qui il parle essentiellement de… Dragon Ball.

Sofian connaît tout sur Goku, le personnage principal. Pour lui, c'est surtout des leçons de vie. "La bienveillance, le partage, la motivation et surtout, même si une personne est mauvaise, essayer de la tirer vers le haut", énumère-t-il. Des valeurs qu'il transmet à ses trois enfants de 5 à 10 ans avec qui il partage cette passion. "Ce que j’aime, c’est la gentillesse et les blagues de Goku", confirme l’un d’eux. "Ils sont tombés amoureux de cette licence et j’ai dit : “Let’s go !’", poursuit Sofian.

Grands fans obligent… De la chambre des enfants aux autres pièces, Dragon Ball est partout. "Ma maison n’est plus assez grande", note le youtubeur. Mangas, figurines, jeux vidéo… Sofiane a une collection de plus de 1 000 objets. "J’ai des figurines, des statues de résine également qui peuvent coûter 1 000 euros parce que ce sont des objets aujourd’hui qui se font rares et qu’on a du mal à se procurer", précise-t-il. Mercredi 20 novembre, c'est au cinéma de Nogent- le-Rotrou (Eure-et-Loir) que Sofiane fêtera l'anniversaire de Dragon Ball Z, avec une rediffusion spéciale pour l'occasion.