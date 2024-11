Les obsèques de Bernadette Després, co-créatrice de "Tom-Tom et Nana", se tiendront mercredi dans le Loiret

L'illustratrice Bernadette Després, co-créatrice de Tom-Tom et Nana, sera inhumée mercredi 27 novembre, dans le Loiret, où elle résidait depuis 50 ans, rapporte France Bleu Orléans. Ses obsèques se tiendront à 14h30 près de Pithiviers, à l'église de Givraines, village dans lequel elle vivait. Elle sera ensuite inhumée à Yèvre-le-Châtel à quelques kilomètres de là.

La dessinatrice de Tom-Tom et Nana, Bernadette Després, est décédée mercredi 20 novembre à l'âge de 83 ans. Sa maison d'édition, Bayard Jeunesse a déjà annoncé qu'un hommage lui serait rendu "lors du prochain Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil", en Seine-Saint-Denis.

Bayard Jeunesse a salué une dessinatrice au "naturel très spontané, pleine de malice et d'humour", "illustratrice des inépuisables bêtises de la série de bande-dessinée Tom-Tom et Nana, et d'une trentaine d'albums pour la jeunesse". Bernadette Després "mettait toute son énergie à faire connaître ses personnages, les dessinant dans toutes les postures possibles pendant les innombrables dédicaces qui lui valaient des manifestations d’affection de ses admirateurs et admiratrices, qu’ils aient 6, 26 ou 46 ans !", confie la maison d'édition.

Elle a remporté "le Fauve d'honneur" du Festival de la BD d'Angoulême

"En 1976, Bayard Jeunesse lance J’aime lire et demande à Bernadette Després et Jacqueline Cohen de créer une bande dessinée mensuelle : À la bonne fourchette, qui deviendra officiellement Tom-Tom et Nana en 1990", rappelle la maison d'édition. Cette bande-dessinée met en avant les aventures d'un frère et de sa petite sœur, qui ont toujours "des idées géniales plein la tête et une énergie à tout casser". Très rapidement, elle remporte un vif succès qui ne s'est jamais épuisé, traversant ainsi les générations. Cela vaudra d'ailleurs à Bernadette Després de remporter "le Fauve d'honneur du Festival international de la BD d’Angoulême en 2019 pour l’ensemble de son œuvre". La dessinatrice est également élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2021.