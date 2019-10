Le scénariste Philippe Tome, cocréateur du "Petit Spirou" et de "Soda", est mort à l'âge de 62 ans

Philippe Tome avait repris et animé la série "Spirou et Fantasio" de 1982 à 1998 et y avait créé "Le Petit Spirou". Il était aussi le créateur de la série policière et humoristique à succès "Soda".

Philippe Vandevelde alias Tome, en octobre 2000. (MAXPPP)