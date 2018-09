Le dessinateur René Pétillon, père de Jack Palmer et auteur de "L'Enquête corse", est mort à l'âge de 72 ans

Son éditeur Dargaud a salué dans un communiqué "le talent hors du commun de ce dessinateur à l’humour irrésistible et à l’élégance rare".

La bande dessinée française perd l'une de ses figures emblématiques. Le dessinateur René Pétillon, auteur de L'Enquête corse et créateur du détective Jack Palmer, est mort dimanche 30 septembre à 72 ans des suites d'une longue maladie, indique son éditeur dans un communiqué. Dans ce texte, les éditions Dargaud écrivent leur "tristesse et la douleur de voir disparaître un ami cher" et saluent "le talent hors du commun de ce dessinateur à l’humour irrésistible et à l’élégance rare".

Né en 1945 à Lesneven, dans le Finistère, René Pétillon intègre le célèbre magazine Pilote en 1972. Il crée deux ans plus tard son personnage fétiche, Jack Palmer. C'est ce détective incompétent qui sera le héros de L'Enquête corse, qui obtient en 2001 le prix du meilleur album à Angoulême et lui vaut la reconnaissance du grand public. Cette bande dessinée a été adaptée en 2004 au cinéma par Alain Berberian, avec Christian Claver et Jean Reno dans les rôles principaux.

René Pétillon a également fait profiter les lecteurs du Canard enchaîné de ses dessins malicieux de 1993 à 2017.