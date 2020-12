Le dessinateur de BD Malik, père de Cupidon, est mort

Le dessinateur William Tai, alias Malik, qui avait fait de l'angelot Cupidon un personnage de BD, est décédé vendredi à 72 ans dans l'incendie de sa maison en Belgique, ont annoncé les éditions Dupuis.

"Fous d'ailes", dernier tome en 2014

Entre 1990 et 2009 Malik avait signé, avec le scénariste Raoul Cauvin, 21 albums de Cupidon, figure empruntée à la mythologie romaine, décochant ses flèches d'amour à tort et à travers. Il avait ensuite continué en solo jusqu'en 2014, date de la publication du 23e et dernier tome (Fous d'ailes). Le dessinateur était aussi l'auteur de plusieurs récits érotiques pour la revue Bédéadult (disparue en 2006), sous le pseudonyme de Phénix.

Né le 2 janvier 1948 à Paris, ayant passé une partie de sa jeunesse en Indochine (alors colonie française), William Tai était petit-fils d'un ministre du dirigeant chinois Tchang Kaï-chek, rappelle son éditeur.

Première de couverture du tome 5 de "Cupidon", "Arc en ciel", par Malick et Cauvin. (Dupuis / Malick)

Multiculturel

"A cheval sur les pays et les civilisations, il se forme autant dans la tradition culturelle chinoise qu'en lisant les romans d'Alexandre Dumas ou Moustache et Trottinette de Calvo", génie de la bande dessinée française, auteur notamment de La Bête est morte sur Hitler, écrit Dupuis dans un communiqué.

Scolarisé chez les jésuites à Bruxelles, c'est là qu'il avait appris à dessiner, à la fois "les saints du calendrier et les gamines de l'école d'à côté", poursuit l'éditeur.

Selon l'agence de presse Belga, il s'était installé en 1986 à Huppaye, dans la campagne wallonne au sud-est de Bruxelles, et vivait seul dans la maison où il a été retrouvé mort vendredi matin. Le feu s'y est déclaré en fin de nuit pour une raison inconnue.