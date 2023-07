"La voix des bêtes, la faim des hommes", une enquête médiévale signée Thomas Gilbert

"La voix des bêtes, la faim des hommes" se lit comme un thriller intense. Thomas Gilbert décortique la violence inhérente à toute société traversée par des intérêts divergents.

D’abord la principale critique, le trait hésitant qui, parfois, perturbe la narration. Ensuite, le coup de cœur pour cette enquête médiévale qui mêle plusieurs récits.Thomas Gilbert, au scénario et au dessin, a su rebondir après Les filles de Salem et Nos corps alchimiques, en proposant à ses lecteurs une œuvre originale et puissante. La voix des bêtes, la faim des hommes (Dargaud) est un roman graphique à tiroirs, qui aborde de nombreux thèmes. Avec Thomas Gilbert, les femmes sont puissantes, combatives. Brunehilde est considérée, elle aussi, comme une sorcière. Meneuse de loups, libre, la jeune fille préfère sillonner le monde que se sédentariser. Une liberté outrageante, dangereuse.

L’homme, ce loup insatiable

L'histoire se situe dans le Sud-ouest de la France pendant le Moyen Âge. Une série de meurtres aussi inexplicables qu’atroces secoue la population. Forcément, le coupable est l’étranger. Comment l’assassin peut-il faire partie du même corps social ? Non, le tueur est peut-être cette étrange étrangère, cette guérisseuse qui soigne les plaies et commande aux loups. Brunehilde est suspecte, ainsi que Paulin, son pauvre compagnon de voyage. Thomas Gilbert introduit intelligemment les différentes thématiques : la place de l’étranger dans une société tétanisée par la peur, la religiosité sans la morale, la foi, voire le fanatisme, comme ultime refuge, le contrôle des populations… Et, bien sûr, comment être une femme libre dans un univers taillé par et pour les hommes.

La voix des bêtes, la faim des hommes se lit comme un thriller intense. Thomas Gilbert décortique la violence inhérente à toute société traversée par des intérêts divergents. Au-delà du titre poétique, il nous plonge dans une histoire intemporelle, universelle. La voix des bêtes, la faim des hommes, un roman graphique intelligent.

(La voix des bêtes, la faim des hommes, Thomas Gilbert, éditions Dargaud, 22 euros)