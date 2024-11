Bernadette Després, dessinatrice de "Tom-Tom et Nana", est morte à l'âge de 83 ans

Elle a dessiné et coécrit durant plus de trois décennies les aventures de la série pour enfants Tom-Tom et Nana : Bernadette Després est morte, a confirmé mercredi 20 novembre le groupe Bayard au journal Le Monde. Elle était âgée de 83 ans.

Phénomène éditorial, cette série coécrite par Jacqueline Cohen raconte les aventures quotidiennes de deux enfants, frère et sœur, d'un couple de restaurateurs, la famille Dubouchon. Dubond. Ensemble, ils découvrent la vie et le monde dans le véritable théâtre que constitue ce restaurant familial baptisé La Bonne Fourchette, où se côtoient les habitués.

C'est en 1977 que les éditions Bayard commencent à publier dans le mensuel J'aime Lire les aventures de ces deux personnages espiègles, Tom-Tom, 9 ans, et sa petite sœur Nana, 6 ans, dans une bande dessinée de dix planches.

"L'humour, c'est ce qui nous sauve !"

"On ne pensait pas du tout que ça ferait un tel succès", confiait Bernadette Després à franceinfo en 2019 à l'occasion d'une exposition que lui consacrait le festival international de la bande dessinée d'Angoulême. "Ces choses-là, ça ne se prévoit pas, même les éditions Bayard n'imaginaient pas que ça allait prendre comme ça !", ajoutait-elle.

Des albums de "Tom-Tom et Nana" sur le stand de l'éditeur au Salon du livre de jeunesse de Montreuil, en décembre 2010. (CHRISTOPHE MORIN / MAXPPP)



De fait, il s'est vendu 16 millions d'exemplaires de cette série en 34 albums qui a réjoui plusieurs générations d'enfants. Elle a pris fin en 2009, lorsque la scénariste Jacqueline Cohen a décidé d'arrêter.

"Tom-Tom et Nana ne vieilliront jamais, ça non", assurait Bernadette Després en 2019 à franceinfo, avec une bonne humeur communicative. Elle ajoutait : "L'humour, c'est ce qui nous sauve ! Quand je croise des parents pas drôles, je me dis ouh la la : ils devraient lire Tom-Tom et Nana !"