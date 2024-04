L'autrice de BD Marjane Satrapi, mondialement connue pour "Persepolis", récompensée par le prix Princesse des Asturies

La Fondation Princesse des Asturies a remis mardi 30 avril son prix pour les sciences humaines, l'un des plus prestigieux du monde hispanophone, à la dessinatrice, réalisatrice et peintre d'origine iranienne Marjane Satrapi. Elle a été récompensée pour son rôle "essentiel" dans "la défense des droits de l'Homme et de la liberté", a indiqué la Fondation dans un communiqué.

Marjane Satrapi "est un symbole de l'engagement civique des femmes. Grâce à son audace et à sa production artistique, elle est considérée comme l'une des personnes les plus influentes dans le dialogue entre les cultures et générations", ajoute la Fondation.

L'artiste, âgée de 53 ans, est installée en France depuis une trentaine d'années. Elle est l'auteure de plusieurs bandes dessinées, mais aussi de plusieurs films, dont l'adaptation de Persepolis. Ce long-métrage, prix du jury au Festival de Cannes en 2007, raconte son histoire personnelle ainsi que les arrestations et exécutions ayant suivi la Révolution islamique menée par l'ayatollah Khomeiny en 1979.

En 2023, alors qu'en Iran le mouvement pour la liberté des femmes prend une nouvelle ampleur à la suite de l'assassinat de Mahsa Amini, une jeune femme coupable de ne pas avoir porté le voile correctement, Marjane Satrapi s'exprime à nouveau. Cette fois, en réunissant autour d'elle un panel d'auteurs (dont Coco, Joann Sfar, Catel et Pascal Rabaté) et trois spécialistes (un politologue, un historien et un grand reporter), pour un vaste roman graphique autour de cette affaire. Femme, vie, liberté a été publié aux éditions de l'Iconoclaste.