Tintin : deux organismes belges revendiquent l'inspiration d'un personnage d'Hergé

Quelle momie a inspiré l'auteur des aventures de Tintin dans "Les 7 boules de cristal"? Le mystère reste entier et créé même la polémique en Belgique. Le musée d'Art et d'Histoire de Bruxelles et le parc zoologique Pairi Daiza, affirment tous deux posséder la momie qui a servi de modèle. "Hergé a souvent trouvé son inspiration chez nous, et puis la momie qui est présentée à Paira Daiza est une momie beaucoup plus ancienne", assure Serge Lemaître, du musée d'Art et d'Histoire de Bruxelles.

Une momie sans cheveux et recroquevillée



Rascar Capac est une momie maléfique qui apparaît pour la première fois en 1941 dans les aventures de Tintin. "Dans la bande-dessinée, en tous cas dans les premières planches qu'il va publier dans Le Soir pendant la Seconde guerre mondiale, en 1941, la momie apparaît effectivement sans cheveux et repliée, comme la momie qui se trouve dans nos collections", ajoute-t-il. Les organisateurs du parc zoologique Pairi Daiza affirment de leur côté qu'Hergé aurait validé leur momie lors de l'anniversaire des 50 ans de son premier album.