Le journal Tintin revient après 35 ans d’absence

Le mythique hebdomadaire Tintin revient pour un numéro anniversaire, celui de ses 77 ans. Un épais magazine de 400 pages où une pléiade d’auteurs y signe de courts récits en hommage aux grands anciens.

Prononcez bien septante-sept ans parce que le Journal Tintin est d’abord une histoire belge. Il naît à Bruxelles, près de la Grand-Place, le 26 septembre 1946 dans les locaux d’une jeune maison d’édition, Le Lombard. L’éditeur a réussi à convaincre non sans mal Hergé. En effet, le créateur de Tintin est mis à l’index depuis la fin de la guerre. Il n’est plus autorisé à faire son métier de dessinateur. Sous l’occupation dans un journal ouvertement collaborationniste, Hergé a continué à publier les aventures du héros à la houppette blonde.

Le premier numéro du Journal Tintin en 1946. (Editions Moulinsart / Le Lombard)

Le sésame viendra du Lombard dont les fondateurs sont issus de la Résistance. Ouf, Hergé obtient l’autorisation de publier huit jours après la publication du premier numéro du journal Tintin. Il a le titre de directeur artistique. En couverture du premier numéro, Tintin et Haddock comme sidérés devant une impressionnante et étrange statue dans Le Temple du Soleil. Superbe. C’est un époustouflant succès. Les 60 000 exemplaires se vendent comme des frites, épuisés en trois jours. L’édition française paraîtra deux ans après avec en couverture, maline, le maréchal Leclerc, héros de la France libre.

Tintin plus fort que Spirou

Le succès va se confirmer. Dans les années 50, le journal atteindra les 300 000 exemplaires vendus chaque semaine à travers toutes ses éditions (hollandaise, congolaise, canadienne, cambodgienne...). Son principal concurrent, le magazine Spirou, ne fera jamais mieux. Le reporter Tintin est la tête de gondole mais la bonne fortune tient aussi et pour beaucoup à la myriade de héros qui peupleront l’hebdomadaire.

Le dernier numéro du Journal Tintin en 1988 (Editions Moulinsart / Le Lombard)

Des personnages et des séries qui deviendront cultes dans l’univers du 9e art. Dans des styles différents et au gré des époques, le journal a publié les aventures de Blake et Mortimer, de Thorgal, d'Alix, de Michel Vaillant, de Ric Hochet, de Cubitus, de Bob Morane, de Yakari, d'Olivier Rameau, de Bernard Prince, de Robin Dubois, de Luc Orient, de Vasco, etc. Les grands auteurs y ont presque tous signé des récits comme Franquin, Jacobs, Hugo Pratt, Jean Graton, Jacques Martin, Will Eisner, Cuvelier, Greg, Tibet, Vance, Herman, Derib, Cosey.

Des histoires inédites où les héros reprennent vie

Tout succès a une fin. Celle du Journal Tintin suivra le décès d’Hergé. Le dessinateur belge s’éteint en 1983. Le titre n’a déjà plus trop la forme. Les ventes se sont érodées. L’âge d’or est passé. Les éditions du Lombard et les héritiers d’Hergé ne s’entendront pas assez pour continuer l’aventure. Les jeunes de 7 à 77 ans ne liront plus de nouveau numéro après le 29 novembre 1988. Enfin presque, puisque sort cette semaine le numéro spécial des septante-sept ans. Un journal unique. Le Lombard nous prévient, il n’y aura pas de suite.

Numéro spécial pour les 77 ans du Journal Tintin. (Editions Moulinsart / Le Lombard)

Un pavé de 400 pages où des auteurs historiques ayant participé au journal se mélangent à d’autres qui n’y ont jamais mis un coup de crayon. C’est un hommage signé par 80 dessinateurs ou scénaristes. Vous n'y trouverez pas de grands récits d'aventures, ce qui fut longtemps la marque du journal. Les histoires dans ce numéro anniversaire sont courtes et inédites. Il y a de l’humour, des clins d’œil et des rencontres improbables. Les héros reprennent vie et leurs créateurs parfois aussi.

L’amateur de BD franco-belge s’en réjouira. Le jeune lecteur se sentira perdu par manque de références. La cible est donc clairement les jeunes plus proches des 77 ans que des 7 ans. Mais le plaisir est là pour fêter, avec une pointe de nostalgie, un journal qui fut un monument de la bande dessinée pendant près de quatre décennies.

Journal Tintin spécial 77 ans. Editions Moulinsart / Le Lombard. 30 euros.