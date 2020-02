QUIZ. Si vous avez plus de 8/10, vous êtes incollable sur le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est ouvert jeudi 30 janvier et durera jusqu'au dimanche 2 février 2020. C'est le premier évènement de "l'année de la BD" que le ministère de la Culture a décrétée pour 2020.

Cette année, 72 albums sont sélectionnés, dont 43 concourent pour le Fauve d'Or. Le jury est présidé par Marion Montaigne, auteure de Tu mourras moins bête et de Dans la combi de Thomas Pesquet.

Au total, 14 expositions sont à découvrir, de The Walking Dead à Yoshiharu Tsuge, en passant par Catherine Meurisse et Pierre Christin. Tous les univers seront représentés (franco-belge, comics, manga) à travers des ateliers, des conférences, des spectacles et des dédicaces.