En Finlande, un album d'"Astérix" publié dans une rare traduction nordique pour préserver la langue

Un album d'Astérix vient d'être publié dans un rare dialecte suédois, parlé par seulement quelques milliers de personnes dans l'ouest de la Finlande, a expliqué à l'AFP le responsable du projet. La Grande traversée, publié en 1975, est disponible depuis lundi 4 novembre 2024 en grondspraatsi, nouvelle initiative pour maintenir vivant ce dialecte.

Si la première traduction en suédois d'un album des péripéties du Gaulois rusé et de ses amis remonte à 1970, cette édition en grondspraatsi est "la première traduction officielle dans un dialecte suédois dans les pays nordiques", a dit à l'AFP John Hagnas, directeur du projet. Le finnois et le suédois sont les deux langues officielles en Finlande.

Le finnois est la langue maternelle de la majorité des quelque 5,5 millions d'habitants du pays, le suédois étant la langue principale pour seulement un peu plus de 5% de la population. Les Finlandais suédophones, qui vivent pour la plupart dans les régions côtières du sud et de l'ouest du pays, parlent plusieurs dialectes locaux anciens, dont certains sont inintelligibles, même pour les autres suédophones de Finlande, en raison de leur caractère unique.

Franc succès

"Nous voulons renforcer l'estime de soi des personnes qui parlent encore le dialecte", a ajouté John Hagnas. Passionné de bandes dessinées et collectionneur de longue date, il a eu l'idée en 2018 de traduire cet album d'Astérix dans ce dialecte suédois parlé dans sa ville natale de Kokkola, dans l'ouest de la Finlande. Intitulé Reiså yvi Atlanten, l'album a été traduit par des experts locaux, Bror Hagstrom et Ragny Mutka, afin d'aider à préserver le dialecte local, parlé par seulement 7 000 personnes, selon les estimations. "Nous avons ajouté nos propres mots et expressions colorés à l'album, mais l'histoire reste fidèle à l'original", a déclaré John Hagnas.

Très appréciées des Finlandais, les aventures d'Astérix ont déjà été traduites dans quatre petits dialectes finlandais – le carélien, le rauma, le savo et le stadi – en plus du finnois. Dans le monde entier, les aventures du célèbre Gaulois, qui fête ses 65 ans cette année, ont été traduites dans plus de cent langues et dialectes.