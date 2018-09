Des librairies retirent de la vente une BD de Bastien Vivès accusée de pédopornographie

L'ouvrage intitulé "Petit Paul", qui fait partie d'une nouvelle collection érotique lancée par Glénat et dirigée par l'ex-star du porno Katsuni, raconte les péripéties d'un enfant de 10 ans.

C'est la nouvelle bande dessinée du Français Bastien Vivès. A peine publiée, Petit Paul a été retirée des ventes, lundi 24 septembre, par les magasins Cultura et Gibert Joseph, sur fond d'accusations de pédopornographie. Une pétition qui demande le retrait de cet ouvrage, premier titre de la collection Porn'Pop dirigée par par l'ex-star du porno Katsuni pour les éditions Glénat, a été lancée ce week-end. Elle recueillait mardi plus de 2 000 signatures. L'association internationale des victimes de l'inceste envisage de porter plainte.

"Les équipes sont mobilisées. Nous procédons au retrait de la BD dans nos magasins ainsi que sur notre site", a tweeté Cultura, qui se présente comme le deuxième libraire de France. Sur la couverture, la mention "ouvrage à caractère pornographique" apparaissait déjà.

Bonjour. Les équipes sont mobilisées. Nous procédons au retrait de la BD dans nos magasins ainsi que sur notre site https://t.co/rfQDiDwkGe Merci encore pour votre alerte. — Cultura (@Cultura) 24 septembre 2018

Voici ce qui est mentionné sur le sticker de la première de couverture et sur la deuxième de couverture. Gibert n'a pas à juger du contenu des ouvrages autorisés à la vente par la loi. Yann, Responsable Relation Clients pic.twitter.com/tYHv87Ta55 — Gibert Joseph (@GibertJoseph) 21 septembre 2018

Nous procéderons au retrait de la BD dans nos librairies mais également sur notre site https://t.co/kRfozCLETS — Gibert Joseph (@GibertJoseph) 24 septembre 2018

"Une BD qui parle de cul de manière décomplexée"

Ces enseignes ont été prises à partie sur Twitter par les détracteurs de Petit Paul. "Présenté par son auteur comme un livre humoristique, mais se voulant excitant car basé sur ses fantasmes, Petit Paul montre les péripéties d'un enfant de 10 ans avec un énorme pénis que vont utiliser bon gré mal gré les femmes de son entourage", indique la pétition, rappelant que l'article 227-23 du Code pénal interdit les représentations à caractère pornographique de mineurs.

L'auteur Bastien Vivès, star de la BD française, connu pour Une sœur, Le Goût du chlore ou Polina, réfute ces attaques dans Le Parisien : "C'est une BD qui parle de cul de manière décomplexée. C'est clairement pour adultes et c'est sous scellé. On est plus dans le fantasme que dans la réalité. Et quand je parle de mes fantasmes, je parle bien sûr d'être dans la même situation que Petit Paul… Mon truc à moi, c'est plutôt les gros seins, pas les enfants… Ce bouquin, c'est comme une grosse blague, pour faire rigoler les gens. Certainement pas une apologie de la pédophilie."

"Il s'agit d'une caricature"

"Nous réfutons fermement et catégoriquement les accusations de pédopornographie dont Petit Paul fait l'objet. Aussi obscène et provocatrice qu'on puisse la considérer, cette œuvre de fiction n'a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l'abus de mineur de quelque manière que ce soit", se sont défendues les éditions Glénat dans un communiqué.

"Il s'agit d'une caricature, dont le dessin, volontairement grotesque et outrancier dans ses proportions, ne laisse planer aucun doute quant à la nature totalement irréaliste du personnage et de son environnement", poursuit la maison d'édition. Glénat ajoute qu'elle est "particulièrement attentive à ce qu'elle publie".