Découvrez les premières images du film "Astérix et Obélix : L'empire du milieu" de Guillaume Canet

Il ne sortira que le 1er février 2023, mais le prochain film des aventures d'Astérix et Obélix, réalisé par Guillaume Canet, en met déjà plein les yeux avec son premier teaser tout juste dévoilé. Dans L'Empire du milieu, Guillaume Canet incarne le petit Gaulois moustachu, aux côtés de Gilles Lellouche, choisi pour jouer son compère Obélix. Ils donneront la réplique notamment à Vincent Cassel en César et à Marion Cotillard en Cléopâtre.



Dans ce film, le premier film d'Astérix en prises de vues réelles depuis Au service de sa Majesté de Laurent Tirard en 2012, nos deux héros, accompagnés de leur fidèle chien Idéfix, se rendent en Chine en vue de libérer l'Impératrice, renversée par un prince félon. Une aventure inédite pour les personnages inventés par Goscinny et Uderzo, signée Philippe Mechelen et Julien Hervé, deux des auteurs des Tuche.





Un casting de rêve

Le casting de L'Empire du milieu est particulièrement alléchant. Outre les acteurs pré-cités, on y retrouvera notamment les rappeurs OrelSan (Titanix) et Bigflo et Oli (Abdelmalix et Toufix), le footballeur Zlatan Ibrahimović (Antivirus), les youtubeurs McFly et Carlito (Radius et Cubitus), Pierre Richard (Panoramix), Philippe Katerine (Assurancetourix Le Barde), Angèle (Falbala), Jérôme Commandeur (Abraracourcix Le Chef), Audrey Lamy (Bonemine), Jonathan Cohen (Graindemaïs), Julie Chen (Princesse Fu Yi), Leanna Chea (Tat Han), Gérard Darmon (le narrateur), José Garcia (Biopix), Manu Payet (RiQi Qi), Ramzy Bedia (Epidemaïs), Franck Gastambide (Barbe Rouge), Thomas VDB (Sinus).



Le pitch : en 50 avant J.C. l'Impératrice de Chine est jetée en prison suite à un coup d’état fomenté par un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois se mettent en route vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours assoiffé de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…